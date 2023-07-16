Оживут даже "безнадежные" ростки: как сделать секретное удобрение для огурцов

Секретное удобрение для огурцов

Для этого вида удобрений вам не понадобится никакая химия, все ингредиенты - органика, к тому же они есть на любой кухне. Но эффект вам точно понравится.

Что вам понадобится:

Куркума - 1 ст. ложка с горкой

Горячая вода - 5 ст. ложек

Лавровый лист - 5-6 листиков

Как сделать удобрение

Необходимо смешать все ингредиенты в одной посуде, лучше все в бутылке на 5 л, чтобы потом было удобнее проводить последующие шаги.

Полученный раствор нужно хорошо перемешать, а потом оставить на 6 часов, чтобы он настоялся.

Далее разбавляем смесь чистой водой - на указанное количество ингредиентов вам нужно взять до 3 л воды. Желательно, чтобы вода была из колодца или отстоянная. Теперь у вас получился концентрат, который нужно хорошо перемешать.

Один стакан концентрата разводим в пяти литрах воды. И уже вот этим раствором поливаем огурцы. Наливайте удобрение под корень растения, а не на листья.