Оживуть навіть "безнадійні" паростки: як зробити секретне добриво для огірків

Огірки не дуже примхливі й в основному їм потрібна лише волога для гарного зростання. Однак отримати відмінний урожай можна лише у тому випадку, якщо приділяти увагу добривам. Тоді плоди будуть дуже смачними, а їхньої кількості вистачить і на консервацію, і на салат.

Як приготувати добриво, від якого проростуть навіть безнадійні посіви - читайте в матеріалі нижче.

Секретне добриво для огірків

Для цього виду добрив вам не знадобиться жодна хімія, всі інгредієнти – органіка, до того ж вони є на будь-якій кухні. Але ефект вам точно сподобається.

Що вам знадобиться:

Куркума – 1 ст. ложка з гіркою

Гаряча вода – 5 ст. ложок

Лавровий лист - 5-6 листків

Як зробити добрива

Необхідно змішати всі інгредієнти в одному посуді, краще все в пляшці на 5 л, щоб потім зручніше було проводити наступні кроки.

Отриманий розчин потрібно добре перемішати, а потім залишити на 6 годин, щоб він настоявся.

Далі суміш розбавляємо чистою водою - на вказану кількість інгредієнтів вам потрібно взяти до 3 л води. Бажано, щоб вода була колодязна чи відстояна. Тепер у вас вийшов концентрат, який потрібно добре перемішати.

Одну склянку концентрату розводимо в п'яти літрах води. І вже ось цим розчином поливаємо огірки. Наливайте добриво під корінь рослини, а не на листя.