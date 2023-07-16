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Оживут даже "безнадежные" ростки: как сделать секретное удобрение для огурцов

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Воскресенье 16 июля 2023 12:31
Оживут даже "безнадежные" ростки: как сделать секретное удобрение для огурцов Самое лучшее удобрение для огурцов (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Огурцы не очень прихотливы и в основном им нужна только влага для хорошего роста. Однако получить отличный урожай можно лишь в том случае, если уделять внимание удобрениям. Тогда плоды будут очень вкусными, а их количества хватит и на консервацию, и на салат.

Как приготовить удобрение, от которого прорастут даже "безнадежные" посевы - читайте в материале ниже.

Секретное удобрение для огурцов

Для этого вида удобрений вам не понадобится никакая химия, все ингредиенты - органика, к тому же они есть на любой кухне. Но эффект вам точно понравится.

Что вам понадобится:

  • Куркума - 1 ст. ложка с горкой
  • Горячая вода - 5 ст. ложек
  • Лавровый лист - 5-6 листиков

Как сделать удобрение

Необходимо смешать все ингредиенты в одной посуде, лучше все в бутылке на 5 л, чтобы потом было удобнее проводить последующие шаги.

Полученный раствор нужно хорошо перемешать, а потом оставить на 6 часов, чтобы он настоялся.

Далее разбавляем смесь чистой водой - на указанное количество ингредиентов вам нужно взять до 3 л воды. Желательно, чтобы вода была из колодца или отстоянная. Теперь у вас получился концентрат, который нужно хорошо перемешать.

Один стакан концентрата разводим в пяти литрах воды. И уже вот этим раствором поливаем огурцы. Наливайте удобрение под корень растения, а не на листья.

Кстати, ранее мы писали о том, какие 5 овощей можно посадить сейчас и получить урожай в августе.

А еще рассказывали о том, что категорически нельзя делать на грядках и в саду.

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