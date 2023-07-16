Оживут даже "безнадежные" ростки: как сделать секретное удобрение для огурцов
Огурцы не очень прихотливы и в основном им нужна только влага для хорошего роста. Однако получить отличный урожай можно лишь в том случае, если уделять внимание удобрениям. Тогда плоды будут очень вкусными, а их количества хватит и на консервацию, и на салат.
Как приготовить удобрение, от которого прорастут даже "безнадежные" посевы - читайте в материале ниже.
Секретное удобрение для огурцов
Для этого вида удобрений вам не понадобится никакая химия, все ингредиенты - органика, к тому же они есть на любой кухне. Но эффект вам точно понравится.
Что вам понадобится:
- Куркума - 1 ст. ложка с горкой
- Горячая вода - 5 ст. ложек
- Лавровый лист - 5-6 листиков
Как сделать удобрение
Необходимо смешать все ингредиенты в одной посуде, лучше все в бутылке на 5 л, чтобы потом было удобнее проводить последующие шаги.
Полученный раствор нужно хорошо перемешать, а потом оставить на 6 часов, чтобы он настоялся.
Далее разбавляем смесь чистой водой - на указанное количество ингредиентов вам нужно взять до 3 л воды. Желательно, чтобы вода была из колодца или отстоянная. Теперь у вас получился концентрат, который нужно хорошо перемешать.
Один стакан концентрата разводим в пяти литрах воды. И уже вот этим раствором поливаем огурцы. Наливайте удобрение под корень растения, а не на листья.
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