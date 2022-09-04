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Ожидается сильный удар: Землю накроет мощная магнитная буря

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Воскресенье 04 сентября 2022 14:27
Ожидается сильный удар: Землю накроет мощная магнитная буря Магнитная буря накроет Землю в ближайшие часы (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Магнитные бури в сентябре могут доставить немало неприятностей людям и первый такой удар опасного уровня накроет Землю уже сегодня вечером. Специалисты прогнозируют магнитные колебания с индексом 6 во второй половине дня 4 сентября.

Об этом говорится в сообщении на портале Meteoagent.

После небольших колебаний в субботу, 3 сентября, магнитосфера была спокойной в воскресенье только утром. С обеда ситуация снова начала ухудшаться и к вечеру Землю накроет новой магнитной бурей.

В пиковые часы она достигнет индекса 6. А это значит, что ее воздействие почувствуют многие люди на планете и могут быть перебои со связью и в работе электроники.

Ожидается сильный удар: Землю накроет мощная магнитная буряЭта буря будет затяжная и отступит только к 6 сентября. В состояние покоя магнитосфера вернется 10 сентября.

Ожидается сильный удар: Землю накроет мощная магнитная буряКак магнитные бури могут влиять на самочувствие человека

Магнитные бури вызывают головные боли, общее ухудшение самочувствия, боли в мышцах и обострение хронических заболеваний.

Также могут быть такие симптомы:

  • Сонливость или нарушение сна
  • Вялость, упадок сил, головокружение и невозможность сконцентрироваться
  • Эмоциональные перепады - раздражительность, апатия, депрессия, агрессия
  • Нарушение сердечного ритма, скачки артериального давления, боли в сердце
  • Повышенная тревожность
  • Ломота в суставах, боль в местах прошлых переломов

Как помочь организму в дни магнитных бурь

В первую очередь нужно соблюдать нормальный режим дня - высыпаться, исключить чрезмерные физические и психоэмоциональные нагрузки.

Нужно гулять на свежем воздухе, полноценно и сбалансировано питаться, пить достаточно жидкости и исключить вредную пищу, алкоголь и сигареты.

Спортивную нагрузку лучше заменить на умеренную - ходьба по парку, плавание. Стабилизировать состояние помогут контрастный душ, ванна, отдых с книгой или на природе, травяные чаи и покой.

Людям с хроническими заболеваниями нужно побольше отдыхать, снизить нагрузки и держать под руками необходимые лекарства.

Кстати, ранее мы писали о том, как правильно отдыхать во время войны, чтобы восстановить силы и энергию.

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Магнитная буря головная боль
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