Ожидается сильный удар: Землю накроет мощная магнитная буря
Магнитные бури в сентябре могут доставить немало неприятностей людям и первый такой удар опасного уровня накроет Землю уже сегодня вечером. Специалисты прогнозируют магнитные колебания с индексом 6 во второй половине дня 4 сентября.
Об этом говорится в сообщении на портале Meteoagent.
После небольших колебаний в субботу, 3 сентября, магнитосфера была спокойной в воскресенье только утром. С обеда ситуация снова начала ухудшаться и к вечеру Землю накроет новой магнитной бурей.
В пиковые часы она достигнет индекса 6. А это значит, что ее воздействие почувствуют многие люди на планете и могут быть перебои со связью и в работе электроники.
Эта буря будет затяжная и отступит только к 6 сентября. В состояние покоя магнитосфера вернется 10 сентября.
Как магнитные бури могут влиять на самочувствие человека
Магнитные бури вызывают головные боли, общее ухудшение самочувствия, боли в мышцах и обострение хронических заболеваний.
Также могут быть такие симптомы:
- Сонливость или нарушение сна
- Вялость, упадок сил, головокружение и невозможность сконцентрироваться
- Эмоциональные перепады - раздражительность, апатия, депрессия, агрессия
- Нарушение сердечного ритма, скачки артериального давления, боли в сердце
- Повышенная тревожность
- Ломота в суставах, боль в местах прошлых переломов
Как помочь организму в дни магнитных бурь
В первую очередь нужно соблюдать нормальный режим дня - высыпаться, исключить чрезмерные физические и психоэмоциональные нагрузки.
Нужно гулять на свежем воздухе, полноценно и сбалансировано питаться, пить достаточно жидкости и исключить вредную пищу, алкоголь и сигареты.
Спортивную нагрузку лучше заменить на умеренную - ходьба по парку, плавание. Стабилизировать состояние помогут контрастный душ, ванна, отдых с книгой или на природе, травяные чаи и покой.
Людям с хроническими заболеваниями нужно побольше отдыхать, снизить нагрузки и держать под руками необходимые лекарства.
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