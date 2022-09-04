Очікується сильний удар: Землю накриє потужна магнітна буря
Магнітні бурі у вересні можуть завдати чимало неприємностей людям і перший такий удар небезпечного рівня накриє Землю вже сьогодні ввечері. Фахівці прогнозують магнітні коливання з індексом 6 у другій половині дня 4 вересня.
Про це йдеться в повідомленні на порталі Meteoagent.
Після невеликих коливань в суботу, 3 вересня, магнітосфера була спокійною в неділю тільки вранці. З обіду ситуація знову почала погіршуватися і до вечора Землю накриє новою магнітною бурею.
У пікові години вона досягне індексу 6. А це означає, що її вплив відчують багато людей на планеті й можуть бути перебої зі зв'язком і в роботі електроніки.
Ця буря буде затяжна і відступить тільки до 6 вересня. У стан спокою магнітосфера повернеться 10 вересня.
Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людини
Магнітні бурі викликають головні болі, загальне погіршення самопочуття, болі в м'язах і загострення хронічних захворювань.
Також можуть бути такі симптоми:
- Сонливість або порушення сну
- Млявість, занепад сил, запаморочення і неможливість сконцентруватися
- Емоційні перепади - дратівливість, апатія, депресія, агресія
- Порушення серцевого ритму, скачки артеріального тиску, болі в серці
- Підвищена тривожність
- Ломота в суглобах, біль в місцях минулих переломів
Як допомогти організму в дні магнітних бур
В першу чергу потрібно дотримуватися нормального режиму дня - висипатися, виключити надмірні фізичні та психоемоційні навантаження.
Потрібно гуляти на свіжому повітрі, повноцінно і збалансовано харчуватися, пити достатньо рідини та виключити шкідливу їжу, алкоголь і сигарети.
Спортивне навантаження краще замінити на помірну - ходьба по парку, плавання. Стабілізувати стан допоможуть контрастний душ, ванна, Відпочинок з книгою або на природі, трав'яні чаї та спокій.
Людям з хронічними захворюваннями потрібно побільше відпочивати, знизити навантаження і тримати під руками необхідні ліки.
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