Очікується сильний удар: Землю накриє потужна магнітна буря

Магнітні бурі у вересні можуть завдати чимало неприємностей людям і перший такий удар небезпечного рівня накриє Землю вже сьогодні ввечері. Фахівці прогнозують магнітні коливання з індексом 6 у другій половині дня 4 вересня.

Про це йдеться в повідомленні на порталі Meteoagent.

Після невеликих коливань в суботу, 3 вересня, магнітосфера була спокійною в неділю тільки вранці. З обіду ситуація знову почала погіршуватися і до вечора Землю накриє новою магнітною бурею.

У пікові години вона досягне індексу 6. А це означає, що її вплив відчують багато людей на планеті й можуть бути перебої зі зв'язком і в роботі електроніки.

Ця буря буде затяжна і відступить тільки до 6 вересня. У стан спокою магнітосфера повернеться 10 вересня.

Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людини

Магнітні бурі викликають головні болі, загальне погіршення самопочуття, болі в м'язах і загострення хронічних захворювань.

Також можуть бути такі симптоми:

Сонливість або порушення сну

Млявість, занепад сил, запаморочення і неможливість сконцентруватися

Емоційні перепади - дратівливість, апатія, депресія, агресія

Порушення серцевого ритму, скачки артеріального тиску, болі в серці

Підвищена тривожність

Ломота в суглобах, біль в місцях минулих переломів

Як допомогти організму в дні магнітних бур

В першу чергу потрібно дотримуватися нормального режиму дня - висипатися, виключити надмірні фізичні та психоемоційні навантаження.

Потрібно гуляти на свіжому повітрі, повноцінно і збалансовано харчуватися, пити достатньо рідини та виключити шкідливу їжу, алкоголь і сигарети.

Спортивне навантаження краще замінити на помірну - ходьба по парку, плавання. Стабілізувати стан допоможуть контрастний душ, ванна, Відпочинок з книгою або на природі, трав'яні чаї та спокій.

Людям з хронічними захворюваннями потрібно побільше відпочивати, знизити навантаження і тримати під руками необхідні ліки.