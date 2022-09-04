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Очікується сильний удар: Землю накриє потужна магнітна буря

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Неділя 04 вересня 2022 14:27
Очікується сильний удар: Землю накриє потужна магнітна буря Магнітна буря накриє Землю в найближчі години (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Магнітні бурі у вересні можуть завдати чимало неприємностей людям і перший такий удар небезпечного рівня накриє Землю вже сьогодні ввечері. Фахівці прогнозують магнітні коливання з індексом 6 у другій половині дня 4 вересня.

Про це йдеться в повідомленні на порталі Meteoagent.

Після невеликих коливань в суботу, 3 вересня, магнітосфера була спокійною в неділю тільки вранці. З обіду ситуація знову почала погіршуватися і до вечора Землю накриє новою магнітною бурею.

У пікові години вона досягне індексу 6. А це означає, що її вплив відчують багато людей на планеті й можуть бути перебої зі зв'язком і в роботі електроніки.

Очікується сильний удар: Землю накриє потужна магнітна буряЦя буря буде затяжна і відступить тільки до 6 вересня. У стан спокою магнітосфера повернеться 10 вересня.

Очікується сильний удар: Землю накриє потужна магнітна буряЯк магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людини

Магнітні бурі викликають головні болі, загальне погіршення самопочуття, болі в м'язах і загострення хронічних захворювань.

Також можуть бути такі симптоми:

  • Сонливість або порушення сну
  • Млявість, занепад сил, запаморочення і неможливість сконцентруватися
  • Емоційні перепади - дратівливість, апатія, депресія, агресія
  • Порушення серцевого ритму, скачки артеріального тиску, болі в серці
  • Підвищена тривожність
  • Ломота в суглобах, біль в місцях минулих переломів

Як допомогти організму в дні магнітних бур

В першу чергу потрібно дотримуватися нормального режиму дня - висипатися, виключити надмірні фізичні та психоемоційні навантаження.

Потрібно гуляти на свіжому повітрі, повноцінно і збалансовано харчуватися, пити достатньо рідини та виключити шкідливу їжу, алкоголь і сигарети.

Спортивне навантаження краще замінити на помірну - ходьба по парку, плавання. Стабілізувати стан допоможуть контрастний душ, ванна, Відпочинок з книгою або на природі, трав'яні чаї та спокій.

Людям з хронічними захворюваннями потрібно побільше відпочивати, знизити навантаження і тримати під руками необхідні ліки.

До речі, раніше ми писали про те, як правильно відпочивати під час війни, щоб відновити сили та енергію.

А також ми розповідали про те, як гормон стресу кортизол впливає на те, що ви не можете схуднути.

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