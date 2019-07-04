Ожидается напряженный период: надвигается ретроградный Меркурий

Период активности ретроградного Меркурия всегда связан с напряженностью в обществе. Люди становятся агрессивными, раздраженными и конфликтными. Кроме того, в такие дни не стоит совершать важные поступки и подписывать документы, так как это чревато проблемами.

Астрологи предупреждают о том, что с понедельника, 8 июля начнется период ретроградного Меркурия, который продлится до 1 августа. Так как понятие "ретроградный" означает возвращение планеты к тому сектору, который она уже прошла, то в жизни людей возможно повторение недавних событий, а также возвращения в прошлое.

Во время движения ретроградного Меркурия возможны перебои с коммуникациями, так как сама планета в астрологии связана со связью и информацией. Нужно внимательно проверять все источники, так как возможно большое количество фейковых новостей. Также будут сбои у гаджетов, на каналах вещания и в интернете.

Ретроградный Меркурий может спутать все планы (unsplash.com)

Но нарушения могут появится и в коммуникации между людьми – нарушится способность человека улавливать, правильно воспринимать и интерпретировать полученную информацию, что может привести к недопониманию и конфликтам.

Также астрологи предупреждают, что могут быть серьезные срывы в покупках и продажах, могут быть неудачные переговоры, путаница и хаос в оформлении документов, поездки, даже тщательно спланированные, могут стать неудачными или вовсе отмениться в последний момент.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи предупредили о коридоре затмений и дали рекомендации, как не навредить себе в эти дни.

А также рассказывали о том, что астролог рассказал, какие знаки Зодиака потеряют деньги в июле.