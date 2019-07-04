Очікується напружений період: насувається ретроградний Меркурій

Період активності ретроградного Меркурія завжди пов'язаний з напруженістю в суспільстві. Люди стають агресивними, роздратованими і конфліктними. Крім того, в такі дні не варто здійснювати важливі вчинки і підписувати документи, так як це загрожує проблемами.

Астрологи попереджають про те, що з понеділка, 8 липня розпочнеться період ретроградного Меркурія, який триватиме до 1 серпня. Так як поняття "ретроградний" означає повернення планети до того сектору, який вона вже пройшла, то у житті людей можливе повторення недавніх подій, а також повернення в минуле.

Під час руху ретроградного Меркурія можливі перебої з комунікаціями, так як сама планета в астрології пов'язана зі зв'язком та інформацією. Потрібно уважно перевіряти всі джерела, так як можлива велика кількість фейкових новин. Також будуть збої у гаджетах, на каналах мовлення та в інтернеті.

Ретроградний Меркурій може сплутати всі плани (unsplash.com)

Але порушення можуть з'явиться і у комунікації між людьми – порушиться здатність людини вловлювати, правильно сприймати та інтерпретувати одержану інформацію, що може призвести до нерозуміння й конфліктів.

Також астрологи попереджають, що можуть бути серйозні зриви в покупках і продажах, можуть бути невдалі переговори, плутанина і хаос в оформленні документів, поїздки, навіть ретельно сплановані, можуть стати невдалими або зовсім скасуватися в останній момент.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи попередили про коридор затемнень і дали рекомендації, як не нашкодити собі в ці дні.

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