Озеро Свитязь уменьшается прямо на глазах: экологи бьют тревогу

Популярное курортное озеро Свитязь, которое находится в Волынской области, находится на грани экологической катастрофы. Об этом рассказали в сюжете ТСН.

Свитязь – самое большое и самое глубокое озеро Украины. В последние недели озеро стало уменьшатся практически на глазах, а вода отошла от берега на десятки метров. На тех местах, где еще год и два назад была вода и стояли катамараны, отдыхающие теперь играют в волейбол.

Экологи считают, что это связано с отсутствием обильных осадков. За последние два месяца в регионе выпал только один небольшой дождь. Похожая ситуация обстоит на других озерах в Шацком районе.

"Уровень воды, такого еще ни одного года не было, как в этом, насколько низко он упал", - подтвердила директор Шацкого национального природного парка Мария Христецкая.

Спасти ситуацию мог бы шлюз, который бы отрегулировал уровень воды в озере, считает начальник Шацкого эксплуатационного участка водного хозяйства Иван Семенюк.

"Если бы закрыли воду с весны в Свитязе, то я думаю, сейчас бы такой ситуации не было", - отметил он.

Однако старый шлюз, который был построен еще лет 50 назад, совсем дырявый и не работает, поэтому воду приходится сдерживать древними способами – мешками с песком. Экологи говорят, что полностью перекрыть канал нельзя - засохнет другое озеро.

Если мы здесь отрегулируем воду и не пустим ее вообще в Луки-Перемут, то вообще озеро может пропасть", - объяснил эколог Петр Юрчук.

Озеро Свитязь гибнет (скриншот из видео)

Свитязь питается только подводными водами и осадками и мелеет уже не впервые. Четыре года назад была похожая ситуация – зимой почти не было снега, а лето было сухим. Озеро сильно обмелело, но тогда выводов никто не сделал, аварийный шлюз не был отремонтирован.

"Это гидросооружение ни у кого не было на балансе. Обратились в Шацкую территориальную общину, чтобы они его взяли на баланс, и мы имели возможность профинансировать", - объяснил начальник управления экологии и природных ресурсов Волынской ОГА Дмитрий Новохатский.

Озеро Свитязь сильно обмелело (Скриншот из видео)

Однако в Шацкой ОТО говорят, что о проблеме услышали впервые всего месяц назад. И за аварийное сооружение взялись только после скандала. 50 тысяч гривен уже было выделено из областного экологического фонда. К концу года пообещали, что справятся с ремонтом шлюза.

А пока экологи и туристы мечтают о дожде, чтобы легендарное и любимое курортное озеро было спасено.

Озеро Свитязь в Шацке под угрозой (YouTube/ТСН)

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