Озеро Світязь зменшується прямо на очах: екологи б'ють на сполох

Популярне курортне озеро Світязь, яке знаходиться у Волинській області, знаходиться на межі екологічної катастрофи. Про це розповіли в сюжеті ТСН.

Світязь – найбільше і найглибше озеро України. В останні тижні озеро стало зменшуватися майже на очах, а вода відійшла від берега на десятки метрів. На тих місцях, де ще рік і два тому була вода і стояли катамарани, відпочиваючі тепер грають у волейбол.

Екологи вважають, що це пов'язано з відсутністю рясних опадів. За останні два місяці в регіоні випав тільки один невеликий дощ. Схожа ситуація на інших озерах у Шацькому районі.

"Рівень води, такого ще жодного року не було, як у цьому, наскільки низько він впав", - підтвердила директор Шацького національного природного парку Марія Христецька.

Врятувати ситуацію міг би шлюз, який би відрегулював рівень води в озері, вважає начальник Шацького експлуатаційного ділянки водного господарства Іван Семенюк.

"Якщо б закрили воду з весни у Світязі, то я думаю, зараз би такої ситуації не було", - зазначив він.

Проте старий шлюз, який був побудований ще років 50 тому, зовсім дірявий і не працює, тому воду доводиться стримувати давніми способами – мішками з піском. Екологи кажуть, що повністю перекрити канал не можна - засохне інше озеро.

Якщо ми тут відрегулюємо воду і не пустимо її взагалі в Луки-Перемут, то взагалі озеро може зникнути", - пояснив еколог Петро Юрчук.

Озеро Світязь гине (скріншот з відео)

Світязь живиться лише підводними водами і опадами і міліє вже не вперше. Чотири роки тому була схожа ситуація – взимку майже не було снігу, а літо було сухим. Озеро сильно обміліло, але тоді висновків ніхто не зробив, аварійний шлюз не був відремонтований.

"Ця гідроспоруда ні в кого не була на балансі. Звернулися в Шацьку територіальну громаду, щоб вони її взяли на баланс, і ми мали можливість профінансувати", - пояснив начальник управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА Дмитро Новохатський.

Озеро Світязь сильно обміліло (Скріншот з відео)

Проте в Шацькій ОТО кажуть, що про проблему почули вперше всього місяць тому. І за аварійну споруду взялися лише після скандалу. 50 тисяч гривень вже було виділено з обласного екологічного фонду. До кінця року пообіцяли, що впораються з ремонтом шлюзу.

А поки екологи та туристи мріють про дощ, щоб легендарне і улюблене курортне озеро було врятовано.

Озеро Світязь в Шацьку під загрозою (YouTube/ТСН)

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