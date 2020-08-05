Овсянка может быть губительна для организма: кому ее есть категорически нельзя

Овсяная каша полезна не для всех (Фото: freepik)

Медики назвали категории, которым овсяная каша противопоказана

Овсяная каша считается самым полезным завтраком и ее рекомендуют в качестве средства от запоров и вздутия живота. Она избавляет от болей в желудке, которая возникает при язве и гастрите, богата кальцием и фосфором и укрепляет зубы. Однако есть ее можно не всем.

Медики отмечают, что в овсяной каше содержится фитиновая кислота, которая вымывает из организма кальций. Людям с остеопорозом такую кашу употреблять не рекомендуется. Также она противопоказана тем, у кого есть нарушения гормонального баланса или аллергия на глютен. Об этом пишет Golos.

Цельнозерновая овсянка очень плохо переваривается организмом, поэтому диетологи рекомендуют выбирать хлопья. Чем крупнее они будут, тем лучше каша будет усваиваться. Однако стоит помнить о том, что в молотой овсянке количество витаминов и минералов будет намного меньше.

Стоит отметить, что и у других популярных круп есть противопоказания. К гречке стоит относиться с осторожностью тем, у кого есть склонность к запорам и газообразованию. Также она противопоказана тем, у кого есть почечная недостаточность, повышенная свертываемость крови и язва желудка.

Рис не стоит включать в рацион тем, у кого есть диабет или склероз.

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