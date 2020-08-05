ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Овсянка может быть губительна для организма: кому ее есть категорически нельзя

Среда 05 августа 2020 20:02
Овсянка может быть губительна для организма: кому ее есть категорически нельзя
Овсяная каша полезна не для всех (Фото: freepik)
Автор: Анна Шиканова

Медики назвали категории, которым овсяная каша противопоказана

Овсяная каша считается самым полезным завтраком и ее рекомендуют в качестве средства от запоров и вздутия живота. Она избавляет от болей в желудке, которая возникает при язве и гастрите, богата кальцием и фосфором и укрепляет зубы. Однако есть ее можно не всем.

Медики отмечают, что в овсяной каше содержится фитиновая кислота, которая вымывает из организма кальций. Людям с остеопорозом такую кашу употреблять не рекомендуется. Также она противопоказана тем, у кого есть нарушения гормонального баланса или аллергия на глютен. Об этом пишет Golos.

Цельнозерновая овсянка очень плохо переваривается организмом, поэтому диетологи рекомендуют выбирать хлопья. Чем крупнее они будут, тем лучше каша будет усваиваться. Однако стоит помнить о том, что в молотой овсянке количество витаминов и минералов будет намного меньше.

Стоит отметить, что и у других популярных круп есть противопоказания. К гречке стоит относиться с осторожностью тем, у кого есть склонность к запорам и газообразованию. Также она противопоказана тем, у кого есть почечная недостаточность, повышенная свертываемость крови и язва желудка.

Рис не стоит включать в рацион тем, у кого есть диабет или склероз.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали самую полезную рыбу, которую стоит включить в рацион.

А также рассказывали о том, что диетологи назвали каши, которые намного полезнее гречки.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины кашаздоровая едаздоровое питание
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь