Врачи назвали самую полезную рыбу: обязательно добавьте в рацион

Названа самая полезная рыба (фото: pixabay.com)

Диетологи рассказали, какая рыба должна быть на каждом столе

Врачи-дитеологи твердят, что рыба должна быть обязательной в рационе каждого человека. Ведь в этом продукте содержится масса питательных веществ для наших костей и мозга. А вот количество "полезностей" в каждой рыбе разное.

Медики рекомендуют употреблять рыбу 2-3 раза в неделю. А вот выбор сорта зависит от вашего кошелька и, конечно же, вкусовых предпочтений. Представляем вам подборку из семи видов рыбы, которую можно смело брать в свое меню. Причем у каждого сорта есть свои особенности, пишет foodandmood.

Тунец

Эта рыба низкокалорийна, но при этом является источником белков, жиров и углеводов в нормальных пропорциях. Филе тунца нежирное, и из него можно готовить очень вкусные салаты и тартары. А стейк из тунца - идеальный вариант для обеда или ужина.

Палтус

Палтус - отличный источник множества аминокислот, что влияют на выработку таких важных гормонов, как серотонин и меланин. Если первый улучшает настроение, то второй помогает засыпать. Диетологи советуют употреблять палтус на ужин и лучше в сочетании с легким салатом.

Треска

Треска - это нежирная рыба, но зато она содержит большое количества белка. Введение этой рыбы в рацион может понизить уровень холестерина в крови и нормализовать обменные процессы в организме.

Лосось

Все семейство лососевых, которое мы встречаем на полках магазина - семга, форель и горбуша - содержит максимум полезных жирных кислот, что отвечают за здоровье и красоту. Из них самой диетической является форель.

Сом

Сом имеет сочное сладкое филе, которое очень легко и быстро усваивается организмом. Эта речная рыба подходит для детского питания и для тех, кто страдает расстройствами пищеварительного тракта.

Камбала

Камбала богата минералами, которые укрепляют наш иммунитет и повышают работоспособность. Интересно, что эта сытная рыба является природным афродизиаком, и ее можно готовить для романтического ужина.

Карп

Это еще одна крайне полезная рыба для организма. В ней содержится отличное сочетание белков и жиров, поэтому она включается в большинство диет. Карп может восполнить недостаток кальция и серы в организме.

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