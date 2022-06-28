Эти овощи могут созревать после сбора урожая: об этом мало кто знает

Мало кто знает, но некоторые овощи могут созревать, даже если их сорвать еще зелеными. Важно поддерживать соответствующие условия для этого
Как овощи созревают после срывания на огороде - читайте ниже
Для того, чтобы овощи созрели мало одного солнечного света. Также нужно поддерживать уровень влажности около 75%, а температуру воздуха - 20-23 градуса.
Кроме того, ускорить процесс можно, если повысить градус до +25. Однако, тогда плоды могут стать водянистыми, а шкурка мягкой.
Важно запомнить, что созреть могут те овощи, которые собраны только при сухой погоде. Необходимо, чтобы это были неповрежденные овощи, без признаков порчи или болезней. Среди плодов, которые созревают сами:
К тому же еще можно собирать недозрелыми такие ягоды и фрукты, как:
Добавим, что еще допускается срывать слегка зелеными кабачки и даже кукурузу. Однако, это только в том случае, когда плоды уже находятся в полузрелом состоянии.
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