Ці овочі можуть дозрівати після збирання урожаю: про це мало хто знає

Мало хто знає, але деякі овочі можуть дозрівати, навіть якщо їх зірвати ще зеленим. Важливо підтримувати відповідні умови для цього
Як овочі дозрівають після зривання на городі - читайте нижче
Для того, щоб овочі дозріли мало одного сонячного світла. Також потрібно підтримувати рівень вологості близько 75%, а температуру повітря - 20-23 градуси.
Окрім того, пришвидшити процес можна, якщо підвищити градус до +25. Однак, тоді плоди можуть стати водянистими, а шкурка м'якою.
Важливо запам'ятати, що дозріти можуть ті овочі, які зібрані тільки за сухої погоди. Необхідно, щоб це були непошкоджені овочі, без ознак псування чи хвороб. Серед плодів, які дозрівають самі:
До того ж ще можна збирати недозрілими такі ягоди і фрукти, як:
Додамо, що ще допускається зривати злегка зеленими кабачки і навіть кукурудзу. Однак, це лише в тому випадку, коли плоди вже знаходяться в напівдозрілому стані.
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