Ці овочі можуть дозрівати після збирання урожаю: про це мало хто знає

Для того, щоб овочі дозріли мало одного сонячного світла. Також потрібно підтримувати рівень вологості близько 75%, а температуру повітря - 20-23 градуси.

Окрім того, пришвидшити процес можна, якщо підвищити градус до +25. Однак, тоді плоди можуть стати водянистими, а шкурка м'якою.

Важливо запам'ятати, що дозріти можуть ті овочі, які зібрані тільки за сухої погоди. Необхідно, щоб це були непошкоджені овочі, без ознак псування чи хвороб. Серед плодів, які дозрівають самі:

Помідори . Зривають томати при загрозі похолодання. Ідеальна температура для дозрівання помідорів - 20 градусів;

. Зривають томати при загрозі похолодання. Ідеальна температура для дозрівання помідорів - 20 градусів; Перець . Саме цей овоч можна вживати у їжу недозрілим. Добре дозріває овоч, поміщений у дерев'яні ящики в один шар при температурі 10-12 градусів тепла. Вже через 2-4 тижні овоч буде дозрілим і соковитим

. Саме цей овоч можна вживати у їжу недозрілим. Добре дозріває овоч, поміщений у дерев'яні ящики в один шар при температурі 10-12 градусів тепла. Вже через 2-4 тижні овоч буде дозрілим і соковитим Диня . Зривати такий продукт потрібно злегка жовтуватим Обов'язково потрібно залишити хвостик, довжиною щонайменше 5 см. Диня дозріє в теплому, темному місці з мінімальним рівнем вологості

. Зривати такий продукт потрібно злегка жовтуватим Обов'язково потрібно залишити хвостик, довжиною щонайменше 5 см. Диня дозріє в теплому, темному місці з мінімальним рівнем вологості Картопля. Помістити такий врожай потрібно у сухе темне місце. Вже за 2-3 тижні картоплини повністю дозріють.

До того ж ще можна збирати недозрілими такі ягоди і фрукти, як:

журавлина;

чорна червона смородина;

лимони і банани;

абрикоси і персики;

яблука і груші.

Додамо, що ще допускається зривати злегка зеленими кабачки і навіть кукурудзу. Однак, це лише в тому випадку, коли плоди вже знаходяться в напівдозрілому стані.