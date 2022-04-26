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Ці овочі, ягоди та зелень дадуть гарний урожай, якщо їх посадити в тіні

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Вівторок 26 квітня 2022 10:30
Ці овочі, ягоди та зелень дадуть гарний урожай, якщо їх посадити в тіні Фото: Які рослини можна вирощувати на городі в тіні (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Якщо ви досі уникаєте затемнених місць на городі зі страху перевести насіння, - дарма. Деякі овочі, зелень і ягоди дадуть непоганий урожай навіть без повноцінного сонячного світла.

Про це пише UkrMedia.

Кущі, які в природі ростуть під пологом лісу. Це калина, чорноплідна горобина (аронія), синя жимолість. Вони будуть давати хороший урожай навіть в тіні.

Щавель і шпинат гарно ростуть в затемнених ділянках. Деякі пряні трави добре почуваються в тіні: петрушка, селера, кінза, м'ята, материнка, любисток, естрагон, меліса, чебрець. Їх спокійно можна садити під деревами.

З овочів гарно ростуть в тіні стручкова квасоля, болгарський перець і навіть томати. Не бійтеся експериментувати з цим.

Можна посадити в тіні дерев і буряк. Він виросте невеличким, однак буде ніжнішим, та й в приготуванні зручніше.

Також у затемненому місці можна вирощувати кореневу петрушку та пастернак.

Часник також можна садити у тіні під деревами. Головки, можливо, і будуть дрібнішими, зате звільниться ціла грядка під більш світлолюбні овочі.

Раніше ми писали, як виростити картоплю в пластиковому ящику.

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