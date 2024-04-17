Овочі в мікрохвильовці: чи можна готувати без шкоди здоров'ю

Мікрохвильовка незамінна в сучасному житті, адже допомагає швидко розігріти чи навіть приготувати певні продукти. Проте, як відомо, корисні речовини в овочах можуть руйнуватися під час термічної обробки.

Про те, чи можна використовувати мікрохвильовку для приготування або розігрівання овочів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт МОЗ .

Чи можна гріти овочі в мікрохвильовці

Проблема термічної обробки овочів полягає в тому, що більшість корисних мінералів та вітамінів руйнуються під впливом температури, особливо водорозчинні - вітаміни С і В та фолієва кислота.

Проте дослідження, під час яких овочі готували на пару, на плиті і в мікрохвильовці, показали, що приготування в мікрохвильовці - один з найкращих варіантів для збереження користі.

В результаті відварювання втрачається половина вітаміну С, який є в продукті, з використанням мікрохвильовки - чверть. Проте найкращим варіантом все ж виявилось приготування овочів на пару - цей метод зберігає 90% вітаміну С.

Також використання мікрохвильовки для обробки овочів краще зберігає фолієву кислоту - досліди з різними методами приготування шпинату показали перевагу цього способу порівняно з термічною обробкою за допомогою плити.

Крім цього, виявилося, що вода, яку ми додаємо під час приготування, впливає не лише на смак страви, а й на кількість поживних речовин - наприклад, броколі втрачає до 97% антиоксидантів, якщо її готувати у великій кількості води.

Тож відварювання - не найкращий варіант, ліпше надати перевагу приготуванню на пару, або використовувати менше води для приготування у мікрохвильовці.

Хоча зазвичай термічна обробка негативно впливає на овочі, зменшуючи кількість вітамінів, дослідження показали й те, що вплив температури на моркву і томати покращує їхнє засвоєння, збільшуючи антиоксидантну активність.

Коли не можна гріти овочі в мікрохвильовці

Попри те, що готування овочів в мікрохвильовці загалом не шкодить здоров'ю, в певних випадках все ж є небезпечним. Однак це пов'язано з неправильним вибором посуду, а саме використання пластикового посуду для розігріву в мікрохвильовці.

Під час нагрівання пластику, певні хімічні сполуки, а саме фталати, які є в твердому та прозорому пластику, та бісфенол-А (BPA), який додають для гнучкості посуду, потрапляють до їжі.

За результатами досліджень, ці речовини можуть негативно впливати на рівень таких гормонів як тестостерон і естроген, призводячи до порушень в роботі ендокринній системі, діабету та репродуктивних проблем.

Правильно обирайте посуд для мікрохвильовки (ілюстрація: GettyImages)

Через це, готуючи овочі в мікрохвильовці, варто дотримуватися певних рекомендацій, зокрема: