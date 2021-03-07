У овчарки iQ и то выше: в Киеве горе-вор стал звездой соцсетей (видео)

В сообщении говорится, что девушка для доставки указала все свои данные, в том числе место проживания. Поэтому найти вора удалось за считанные часы.

"Госпожа Анастасия заказала доставку техники домой, но что-то пошло не так и доставку отменили. Тогда Анастасия отправила своего парня за товаром в магазин. Парень оказался достаточно "предприимчивый" и во время "самовывоза" похитил наушники за 4к грн. Ну и конечно все прикол в том, что госпожа Анастасия указала все свои данные. Заявление в полицию написано, но мы мимо такого приключения пройти не могли", - говорится в подписи к видео.

В комментариях удивляются невысоким аналитическим способностям фигуранта преступления.

Это ей на 8‑е марта подарочек.

У овчарки iQ и то выше.

А это он клей в тряпке нюхает или что?)

Вот теперь есть прямая возможность на зоне так губки поскладывать. Бантиком.

Тормоз.

Я буду удивлен, если не найдут.

Скриншоты (facebook.com/KyivOperativ)