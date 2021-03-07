У вівчарки iQ і то вище: у Києві горе-крадій став зіркою соцмереж (відео)

У повідомленні говориться, що дівчина для доставки вказала всі свої дані, в тому числі місце проживання. Тому знайти злодія вдалося за лічені години.

"Пані Анастасія замовила доставку техніки додому, але щось пішло не так і доставку скасували. Тоді Анастасія відправила свого хлопця за товаром у магазин. Хлопець виявився досить "підприємливий" і під час "самовивозу" викрав навушники за 4к грн. Ну і звичайно весь прикол в тому, що пані Анастасія вказала всі свої дані. Заяву в поліцію написано, але ми повз такої пригоди пройти не могли", - йдеться у підписі до відео.

В коментарях дивуються невисоким аналітичним здібностям фігуранта злочину.

Це їй на 8‑е березня подаруночок.

У вівчарки iQ і то вище.

А це він клей в ганчірці нюхає чи що?)

Ось тепер є пряма можливість на зоні так губки поскладати. Бантиком.

Гальма.

Я буду здивований, якщо не знайдуть.

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