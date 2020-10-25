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Ответы на "5 вопросов Зеленского" собирают дети: появились фото

Воскресенье 25 октября 2020 15:15
Ответы на "5 вопросов Зеленского" собирают дети: появились фото
Местные выборы 2020 (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Ответы на вопросы Зеленского проводят несовершеннолетние

Местные выборы в 2020 году отличаются от предыдущих волеизъявлений тем, что после голосования украинцы могут принять участие в опросе от Владимира Зеленского.

Для проведения опроса были задействованы волонтеры, но украинцы сделали ряд фото, на которых видно, что к работе на выборах были допущены несовершеннолетние.

Причем таких фотодоказательств было собрано немало.

Ответы на &quot;5 вопросов Зеленского&quot; собирают дети: появились фото

Ответы на "вопросы Зеленского" собирают дети (фото: Telegram/Украина Сейчас)

Отметим, что один из активистов гражданской сети "Опора" смог ответить на "5 вопросов Зеленского" семь раз и все листовки отправились в специальную урну. Причем волонтер, собравшая ответы, была не против, чтобы он это сделал.

Ранее мы писали, про самые курьезные случаи, которые происходят во время голосования 25 октября. Большинство из них касается оформления кабинок - в них превращали и стулья, и лестницы и даже "шведские стенки".

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