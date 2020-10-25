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Відповіді на 5 питань Зеленського" збирають діти: з'явилися фото

Неділя 25 жовтня 2020 15:15
Відповіді на 5 питань Зеленського" збирають діти: з'явилися фото
Місцеві вибори 2020 (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Відповіді на питання Зеленського проводять неповнолітні

Місцеві вибори в 2020 році відрізняються від попередніх волевиявлень тим, що після голосування українці можуть взяти участь в опитуванні від Володимира Зеленського.

Для проведення опитування були задіяні волонтери, але українці зробили ряд фото, на яких видно, що до роботи на виборах були допущені неповнолітні.

Причому таких фотодоказів було зібрано чимало.

Відповіді на 5 питань Зеленського&quot; збирають діти: з'явилися фото

Відповіді на "питання Зеленського" збирають діти (фото: Telegram/Україна Сейчас)

Зазначимо, що один із активістів громадянської мережі "Опора" зміг відповісти на 5 питань Зеленського" сім разів і всі листівки пішли в спеціальну урну. Причому волонтер, яка зібрала відповіді, була не проти, щоб він це зробив.

Раніше ми писали, про найбільш курйозні випадки, які відбуваються під час голосування 25 жовтня. Більшість з них стосується оформлення кабінок - у них перетворювали і стільці, і драбини і навіть "шведські стінки".

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