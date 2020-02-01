Ответьте на вопросы: в Украине разоблачили новую хитрую схему мошенников

Новая схема мошенничества (Коллаж РБК-Украина)

Мошенники придумали новый способ обмана доверчивых граждан

Мошенники в Украине придумали новые схему выманивания денег из доверчивых людей. Недавно разоблачили новую схему, в которой аферисты звонили людям, предлагали пройти опрос и обещали за это от 50 тысяч гривен на счет. Отличительная черта мошенничества – преступники представлялись сотрудниками известного банка.

Для того, чтобы окончательно запутать свои жертв, мошенники даже использовали специальные фейковые сайты-однодневки, которые по дизайну ничем не отличались от настоящих сайтов банков. Жертвам аферы предлагали оценить обслуживание в банке и получить за это награду в $2000.

Как рассказала одна из пострадавших для издания "Сегодня", мошенники просили прикрепить к ответу на опросник свою банковскую карту, на которую должен поступить денежный приз.

"Ответьте всего на шесть вопросов и получите более пятидесяти тысяч гривен. Там немного было вопросов и потом мне пишут, что, чтобы получить приз, нужно прикрепить свою карту, чтобы списалась комиссия. В течение нескольких часов, наверное, у меня снялась еще одна сумма, потом еще сумма снялась. Я смотрю в один момент, а нет уже тысячи гривен", - рассказала Алина.

Девушка вовремя сообразила, что имеет дело с мошенниками и заблокировала свою банковскую карту. А вот в банке сообщили, что уже слышали об этой акции, но к ней никакого отношения не имеют, также, как и к снятию средств со счета.

"Хотим заверить, что это мошенническая схема. Наш банк не проводит никаких призовых опросов, розыгрышей. Данный опрос является фейковым, мошеннической схемой", - сообщил представитель банка.

Эта схема сейчас очень популярна в интернете и аферисты создают сайты- копии известных банков. Отличить фейковый сайт от настоящего весьма сложно. Эксперты советуют все акции проверять очень тщательно, чтобы не попасть на крючок мошенников.