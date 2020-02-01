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Дайте відповіді на запитання: в Україні викрили нову хитру схему шахраїв

STYLERЖиття    01.02.2020 - 12:00
Дайте відповіді на запитання: в Україні викрили нову хитру схему шахраїв
Нова схема шахрайства (Колаж РБК-Україна)

Шахраї придумали новий спосіб обману довірливих громадян

Шахраї в Україні придумали нову схему видурювання грошей з довірливих людей. Нещодавно викрили нову схему, в якій аферисти телефонували людям, пропонували пройти опитування та обіцяли за це від 50 тисяч гривень на рахунок. Відмінна риса шахрайства – злочинці представлялися співробітниками відомого банку.

Для того, щоб остаточно заплутати свої жертв, шахраї навіть використовували спеціальні фейкові сайти-одноденки, які по дизайну нічим не відрізнялися від справжніх сайтів банків. Жертвам афери пропонували оцінити обслуговування в банку та отримати за це нагороду в $2000.

Як розповіла одна з потерпілих для видання "Сьогодні", шахраї просили прикріпити до відповіді на опитувальник свою банківську карту, на яку повинен впасти грошовий приз.

"Дайте відповідь всього на шість запитань і отримаєте понад п'ятдесят тисяч гривень. Там трохи було питань і потім мені пишуть, що, щоб отримати приз, треба прикріпити свою картку, щоб списалася комісія. Протягом кількох годин, напевно, у мене знялася одна сума, потім ще сума знялася. Я дивлюся в один момент, а немає вже тисячі гривень", - розповіла Аліна.

Дівчина вчасно зрозуміла, що має справу з шахраями та заблокувала свою банківську карту. А ось у банку повідомили, що вже чули про цю акцію, але до неї ніякого відношення не мають, також, як і до зняття коштів з рахунку.

"Хочемо запевнити, що це шахрайська схема. Наш банк не проводить ніяких призових опитувань, розіграшів. Дане опитування є фейковим, шахрайською схемою", - повідомив представник банку.

Ця схема зараз дуже популярна в інтернеті та аферисти створюють сайти - копії відомих банків. Відрізнити фейковий сайт від реального дуже складно. Експерти радять всі акції перевіряти дуже ретельно, щоб не потрапити на гачок шахраїв.

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