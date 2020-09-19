Скандал со штрафами за ответный огонь: морпехи сделали резкое заявление

Украинские военные (фото: flickr.com/ministryofdefenceua)

Морские пехотинцы высказались о резонансном приказе главы Минобороны

Минобороны Украины решило лишать премий и штрафовать военных за ответный огонь на Донбассе в зоне ООС, и это вызвало бурную реакцию в обществе. Морские пехотинцы отреагировали на резонансную инициативу и выступили с заявлением.

Военные 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского не увидели в приказе ничего предосудительного и резко раскритиковали "паникерство". Об этом говорится в заявлении на Facebook-странице бригады морпехов.

"Никакого запрета на право и обязанность защищать Родину в разработанном порядке, регламентирующий выплаты вознаграждения - нет. Ее не может быть по определению", - подчеркивается в публикации.

Также морпехи отметили, что действия военных в боевой ситуации регламентированы уставом, законами Украины и соответствующими приказами командира.

"Но боевая обстановка может потребовать и личного решения от каждого воина. Это логично и предсказуемо всеми руководящими документами. Порядок выплаты вознаграждения прописывается настолько подробно, чтобы минимизировать возможности для злоупотреблений", - заявили в бригаде.

Как рассказали в пресс-службе 35-й ОБМП, сегодня ситуация на фронте "является не такой, как несколько месяцев назад", и продолжается состояние "почти полной тишины".

"Но враг регулярно нас провоцирует. Это в большинстве случаев неприцельная стрельба, рассчитанная исключительно на нервозность. Чтобы именно на Украину возложить ответственность за нарушение договоренностей", - отмечается в сообщении.

В морской бригаде говорят, что вопрос мотивации военнослужащих на передовой сейчас актуален, а "выплата вознаграждения - шаг правильный".

Отдельно в пресс-службе высказались относительно резонанса, которое вызвало обнародование в прессе приказа, подписанного главой Минобороны Андреем Тараном.

"Любые панические толкования слитых в интернет документов следует расценивать лишь как провокации. Такого же цинизма провокации, как видим и здесь, на передовой. Поэтому нельзя исключать и того, что это составляющая информационной войны нашего врага", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Минобороны отреагировали на скандал с приказом о штрафах за ответный огонь и призвали не делать преждевременные выводы и оценки.

Напомним, что Украина потеряла новые территории на Донбассе - село Заиченко ушло оккупантам.