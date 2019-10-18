Отвела ребенка в сад и исчезла: нашли убитой пропавшую в Киеве молодую женщину

В Киеве нашли убитой женщину, которую подали в розыск 15 октября. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

44-летняя Елена Лисовая утром выехала с паркинга на улице Энтузиастов, 35/2, чтобы завезти ребенка в детский сад, и потом направиться на работу. С тех пор ее никто не видел.

Под Киевом нашли убитой пропавшую женщину Елену Лисовую

Тело женщины обнаружили спустя три дня в Бориспольском районе.

Автомобиль Range Rover черного цвета, на котором она уехала в тот день, пропал вместе с Еленой.

Подруга женщины утверждала, что ее мог похитить экс-супруг, с которым она развелась пять лет назад. В сообщении было указано, что он удерживает ее в наручниках где-то в Бориспольском районе.

Мужчину задержала полиция, но он отказывался отвечать на вопросы. Теперь экс-супруга, а также его друга, подозревают в совершении расправы над Еленой.