Иностранец убил 14-летнюю школьницу под Донецком: все детали

Под Донецком иностранец убил 14-летнюю Ирину Лысенко (фото: www.npu.gov.ua)

В Донецкой области произошло страшное преступление в отношении ребенка

Убийство 14-летней девочки произошло в городе Константиновка Донецкой области. Школьницу разыскивали более 20-ти дней силами правоохранителей, спасателей и волонтеров. Об этом сообщает прокуратура, а также полиция области.

Об исчезновении Ирины Лысенко 15 сентября заявили родители. Во время оперативно-следственных действий выяснилось, что девочка поссорилась с родителями и сбежала из дому.

Под Донецком иностранец убил 14-летнюю Ирину Лысенко (фото: www.npu.gov.ua)

Для поисков девочки был создан оперативный штаб, куда вошли сотрудники полиции, представители уголовного розыска и следственного управления Донецкой области.

Стало известно, что школьница доехала на такси до райцентра, где ночью познакомилась с 39-летним мужчиной на остановке общественного транспорта. Он угостил ее и заманил прогуляться к водоему, где предложил вступить в половую связь.

Под Донецком иностранец убил 14-летнюю Ирину Лысенко (фото: www.npu.gov.ua)

После произошедшего он испугался, что девочка может обратится в полицию, достал из кармана нож и дважды ударил в шею. Тело ребенка спрятал в камышах у пруда, прикрыл ветками, а нож выбросил в водоем.

Подозреваемым оказался 39-летний житель Молдовы, ранее судимый за разбойное нападение. В настоящее время решается вопрос избрания меры пресечения. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.