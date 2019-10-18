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Полиция поймала маньяка, который держал в страхе весь Киев

STYLERЖизнь    18.10.2019 - 16:49
Полиция поймала маньяка, который держал в страхе весь Киев
Маньяк держал в страхе Киев (pixabay.com)

В Киеве полиция задержала серийного маньяка, который нападал на мужчин

В Киеве полиция задержала серийного убийцу, который нападал и калечил мужчин. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы. Маньяк орудовал на массивах Воскресенка и Радужный.

Как оказалось, маньяк был ранее судим, а также выяснилось, что в июне 2019 года его выписали из психоневрологического диспансера, где он проходил лечение. Отметим, что за последние несколько недель подозреваемый мужчина несколько раз нападал на мужчин разного возраста. Он подкрадывался сзади, а потом наносил удары ножом в спину и шею.

Полиция поймала маньяка, который держал в страхе весь КиевМаньяк нападал на мужчин (пресс-служба полиции)

Еще одного мужчину нашли мертвым, у него также обнаружили колото-резаную рану шеи.

Полиция поймала маньяка, который держал в страхе весь КиевМаньяк орудовал в Киеве (Скриншот из видео)

При общении с потерпевшими полицейские получили приметы незнакомца, которые совпадали между собой, и составили фотопортрет подозреваемого.

Полиция поймала маньяка, который держал в страхе весь КиевМужчина носит очки (пресс-служба полиции)

Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли личные вещи: кепки, очки и несколько ножей.

18 октября 2019 года злоумышленнику объявлено подозрение по ч. 1 ст. 121, ч. 4 ст. 296 УК Украины и в суд подано ходатайство о применении в отношении него меры пресечения в виде помещения в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих опасное поведение.

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