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Отвела ребенка в сад и исчезла: нашли убитой пропавшую в Киеве молодую женщину

STYLERПроисшествия    18.10.2019 - 22:46
Отвела ребенка в сад и исчезла: нашли убитой пропавшую в Киеве молодую женщину
Под Киевом нашли убитой пропавшую женщину Елену Лисовую (коллаж: РБК-Украина)

Под Киевом нашли убитой молодую женщину, которая была в розыске

В Киеве нашли убитой женщину, которую подали в розыск 15 октября. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

44-летняя Елена Лисовая утром выехала с паркинга на улице Энтузиастов, 35/2, чтобы завезти ребенка в детский сад, и потом направиться на работу. С тех пор ее никто не видел.

Отвела ребенка в сад и исчезла: нашли убитой пропавшую в Киеве молодую женщину

Под Киевом нашли убитой пропавшую женщину Елену Лисовую

Тело женщины обнаружили спустя три дня в Бориспольском районе.

Автомобиль Range Rover черного цвета, на котором она уехала в тот день, пропал вместе с Еленой.

Подруга женщины утверждала, что ее мог похитить экс-супруг, с которым она развелась пять лет назад. В сообщении было указано, что он удерживает ее в наручниках где-то в Бориспольском районе.

Мужчину задержала полиция, но он отказывался отвечать на вопросы. Теперь экс-супруга, а также его друга, подозревают в совершении расправы над Еленой.

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