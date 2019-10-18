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Відвела дитину в садок і щезла: знайшли вбитою зниклу в Києві молоду жінку

STYLERПодії    18.10.2019 - 22:46
Відвела дитину в садок і щезла: знайшли вбитою зниклу в Києві молоду жінку
Під Києвом знайшли вбитою зниклу жінку Олену Лисовую (колаж: РБК-Україна)

Під Києвом знайшли вбитою молоду жінку, яка була в розшуку

У Києві знайшли вбитою жінку, яку подали у розшук 15 жовтня. Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

44-річна Олена Лісова вранці виїхала з паркінгу на вулиці Ентузіастів, 35/2, щоб завезти дитину в дитячий сад, і потім попрямувати на роботу. З тих пір її ніхто не бачив.

Відвела дитину в садок і щезла: знайшли вбитою зниклу в Києві молоду жінку

Під Києвом знайшли вбитою зниклу жінку Олену Лісову

Тіло жінки знайшли через три дні в Бориспільському районі.

Автомобіль Range Rover чорного кольору, на якому вона поїхала в той день, зник разом з Оленою.

Подруга жінки стверджувала, що її міг викрасти екс-чоловік, з яким вона розлучилася п'ять років тому. У повідомленні було зазначено, що він утримує її у наручниках десь в Бориспільському районі.

Чоловіка затримала поліція, але він відмовлявся відповідати на питання. Тепер екс-чоловіка, а також його друга, підозрюють у скоєнні розправи над Оленою.

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