Я отвечаю за свои слова: Винник объяснил свое участие в российском флешмобе

Олег Винник - украинский певец, который недавно попал в скандал в связи со своим участием в российском проекте за мир, впервые прокомментировал это недоразумение. Артист уверил, что его видео использовали во флешмобе #ВсемМир с известными деятелями культуры без его разрешения.

"Я участвовал исключительно в флешмобе к Всемирному Дню мира, в клипе мое лицо использовали без моего ведома", - сказал певец.

Олег Винник извинился перед семьями воинов, которые погибли во время захвата Крыма, так как ранее он говорил, что ни один воин не погиб во время оккупации Россией полуострова.

Фото: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

Фото: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)"Этот месседж я сделал в Международный День мира - сознательно, уверенно, вдумчиво, решительно, ответственно. Я не хочу, чтобы люди погибали. Я хочу, чтобы был мир, и я об этом говорю. Я отвечаю за свои слова и поступки, и каждому этого желаю. Мне кажется, что в этом мире нет ни однго адекватного человека, который скажет: "Я не хочу мира". Если у тебя есть возможность "крикнуть" на весь мир, - это надо делать", - отметил артист.

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К слову, Олег объяснил, что согласился принять участие исключительно в флешмобе. В клипе группы Мир519 лицо Олега Винника было использовано без ведома артиста.

"Со мной об этом не договаривались, и я никогда бы не согласился сняться в клипе этого артиста. Сразу после выхода видеоролика мы обратились к организаторам с требованием изъять нашу часть видео", - объяснил Винник.

Об участии в проекте российских артистов Олег Винник узнал непосредственно в день выхода видеоклипа. Полный список участников флешмоба до этого ему был неизвестен.

Винник отметил, что его неоднократно приглашали выступить в России, но он всегда категорически отказывался, так как является патриотом своей страны. По поводу Крыма, он утвердительно ответил, что "Крым - мой".