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Відварені овочі будуть смачніше: який інгредієнт додавали в каструлі наші бабусі

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Вівторок 15 лютого 2022 18:44
Відварені овочі будуть смачніше: який інгредієнт додавали в каструлі наші бабусі Фото: Який інгредієнт зробить овочі смачніше (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Відварити овочі для салату дуже просто. Їх просто складають в каструлю, заливають водою і чекають, поки вони зваряться. Але навіть досвідчені господині стикаються з тим, що готові відварені овочі втрачають свій смак.

Який секретний інгредієнт для відмінного смаку додавали в каструлю наші бабусі - читайте нижче.

Що може трапитися з овочами після відварювання

Неправильний підхід до цього легкого процесу, а також специфічні особливості самих овочів можуть привести до погіршення смаку. А саме:

  • Овочі втратять форму
  • Вони розварюються, особливо, якщо в одній каструлі виявилися різні види овочів або різні сорти.
  • Овочі втрачають свій яскравий колір
  • Змінюються смакові якості

Які інгредієнти допоможуть зробити овочі смачніше

Наші бабусі в процесі відварювання овочів завжди додавали трохи оцту. Це дозволяло зберегти зовнішній вигляд овочів і їх смакові якості.

Але в оцту є і побічний ефект - він має специфічний запах. Якщо оцет дуже пахучий, то навіть пару крапель може зіпсувати ваші овочі.

Тому при відварюванні овочів варто використовувати лимон або лимонний сік. Досить однієї столової ложки лимонного соку або пару шматочків лимона на одну каструлю.

Такий спосіб дозволить зварити овочі для салату без ризику, що вони втратять свій смак, колір або форму.

Важливо! При відварюванні овочів потрібно обов'язково використовувати сортування і не економити на цьому час і каструлі.

Якщо варити буряк разом з картоплею або морквою, то він вона пофарбує інші овочі в буряковий колір.

Має значення і відварювання картоплі. Якщо в одній каструлі виявляться різні сорти, то є ризик отримати частину бульб розварених, а частину - недоварених.

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