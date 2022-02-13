Названы распространенные ошибки при добавлении чеснока в блюда: не делайте так
В холодную пору года чеснок становится особо популярным продуктом, и его используют при приготовлении блюд многие кулинары и простые граждане. При этом врачи-диетологи напоминают, что польза от любого продукта прежде всего заключается в умеренном употреблении.
Об этом пишет "Ukr.Media".
Известно, что чеснок обладает антивирусным и противогрибковым действием и является природным "антибиотиком". В его составе находится эфирное масло - аллицин, которому он обязан специфическим запахом, вкусом и мощным антибактериальным действием.
Однако, говорят эксперты, при этом не стоит добавлять чеснок во все блюда без разбора ради борьбы с вирусами.
Отмечается, что нередко хозяйки допускают ряд ошибок при использовании чеснока в приготовлении блюд, снижая полезные свойства этого многолетнего травянистого растения.
Так, специалисты считают, что при подготовке чеснока не стоит использовать чесночницу - профессионалы рекомендуют измельчать его при помощи ножа.
Этот способ позволяет таким маленьким кусочкам лучше раскрыть вкус и улучшить аромат блюда.
Также эксперты объяснили, в какие блюда чеснок нужно добавлять осторожно, и в каком виде:
- при приготовлении плова правильно класть в готовое блюдо целые зубчики растения;
- при приготовлении супа и тушеных овощей зубчики чеснока нужно изрубить и положить в кастрюлю за 1-2 минуты до готовности;
- для холодца чеснок тоже следует добавлять, когда блюдо будет полностью готово.
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