Названы распространенные ошибки при добавлении чеснока в блюда: не делайте так

В холодную пору года чеснок становится особо популярным продуктом, и его используют при приготовлении блюд многие кулинары и простые граждане. При этом врачи-диетологи напоминают, что польза от любого продукта прежде всего заключается в умеренном употреблении.

Об этом пишет " Ukr.Media ".

Известно, что чеснок обладает антивирусным и противогрибковым действием и является природным "антибиотиком". В его составе находится эфирное масло - аллицин, которому он обязан специфическим запахом, вкусом и мощным антибактериальным действием.

Однако, говорят эксперты, при этом не стоит добавлять чеснок во все блюда без разбора ради борьбы с вирусами.

Отмечается, что нередко хозяйки допускают ряд ошибок при использовании чеснока в приготовлении блюд, снижая полезные свойства этого многолетнего травянистого растения.

Так, специалисты считают, что при подготовке чеснока не стоит использовать чесночницу - профессионалы рекомендуют измельчать его при помощи ножа.

Этот способ позволяет таким маленьким кусочкам лучше раскрыть вкус и улучшить аромат блюда.

Также эксперты объяснили, в какие блюда чеснок нужно добавлять осторожно, и в каком виде: