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Названы распространенные ошибки при добавлении чеснока в блюда: не делайте так

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Воскресенье 13 февраля 2022 16:38
Названы распространенные ошибки при добавлении чеснока в блюда: не делайте так Фото: как чеснок не нужно использовать при приготовлении блюд (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

В холодную пору года чеснок становится особо популярным продуктом, и его используют при приготовлении блюд многие кулинары и простые граждане. При этом врачи-диетологи напоминают, что польза от любого продукта прежде всего заключается в умеренном употреблении.

Об этом пишет "Ukr.Media".

Известно, что чеснок обладает антивирусным и противогрибковым действием и является природным "антибиотиком". В его составе находится эфирное масло - аллицин, которому он обязан специфическим запахом, вкусом и мощным антибактериальным действием.

Однако, говорят эксперты, при этом не стоит добавлять чеснок во все блюда без разбора ради борьбы с вирусами.

Отмечается, что нередко хозяйки допускают ряд ошибок при использовании чеснока в приготовлении блюд, снижая полезные свойства этого многолетнего травянистого растения.

Так, специалисты считают, что при подготовке чеснока не стоит использовать чесночницу - профессионалы рекомендуют измельчать его при помощи ножа.

Этот способ позволяет таким маленьким кусочкам лучше раскрыть вкус и улучшить аромат блюда.

Также эксперты объяснили, в какие блюда чеснок нужно добавлять осторожно, и в каком виде:

  • при приготовлении плова правильно класть в готовое блюдо целые зубчики растения;
  • при приготовлении супа и тушеных овощей зубчики чеснока нужно изрубить и положить в кастрюлю за 1-2 минуты до готовности;
  • для холодца чеснок тоже следует добавлять, когда блюдо будет полностью готово.

Как сообщалось, перед этим эксперты назвали 10 натуральных продуктов и напитков, которые помогут предотвратить тромбоз без лекарств.

Также мы писали, что ранее диетологи назвали список лучших овощей для поддержания здоровья.

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