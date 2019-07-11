Відстоюємо доказову медицину: Супрун розвінчала найпопулярніші міфи

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Кожна порада лікаря повинна бути науково аргументована

Уляна Супрун розвінчала найпопулярніші медичні міфи. Вона розповіла, що, звертаючись до лікаря, ми повинні отримувати тільки ті призначення, які дійсно потрібні. Існують практики, які не тільки неефективні, але й неприпустимі, написала в. о міністра охорони здоров'я на своїй Facebook-сторінці.

Уляна привела в приклад кілька найбільш поширених помилок в медицині, всього їх близько 400. Їх вирахували вчені, які з 2003 по 2017 рік провели тисячі досліджень.

Добавки омега зменшують ризик появи серцево-судинних хвороб.

Насправді, це не зовсім так.

Люди, які споживають багато жирної риби, дійсно мають менше проблем з серцем. У той же час, добавки з омега-3 не зменшують ризик хвороб серця та смертності від них. Це стало одним з ключових медичних розчарувань 2018 року. Хоча високі дози омега-3 зменшують рівень тригліцеридів крові - це актуально для пацієнтів з атеросклерозом. Омега-3 також можуть бути корисними в полегшенні симптомів ревматоїдного артриту. Не забувайте про це, коли вам в черговий раз призначають баночки з жовтими капсулами всередині.

Фото: Добавки Омега3 (mall-way.com)

Якщо у дитини діагностовано астму, батьки негайно повинні позбавитися від будь-яких подразників, які можуть посилить захворювання.

За результатами досліджень з'ясували, що чистота не гарантує одужання. Навпаки, ранній контакт дитини з антигенами захищає. Ті, хто виріс на фермі, найменше хворіють на астму.

Гаджети, які рахують кроки і калорії допомагають схуднути.

Це не так. Тривалі дослідження показують, що люди, які худнули з гаджетами і додатками, змогли втратити менше зайвої ваги, ніж ті, хто худнув звичайним чином.

Препарати на основі гінкго-білоба захищають від погіршення пам'яті або деменції.

Дослідження показали, що листя цієї рослини абсолютно марні в боротьбі з деменцією. Це всього лише маркетинговий хід.

У разі пошкодження колінного меніска насправді допомогти може тільки операція.

Насправді в разі пошкодження суглобового хряща не завжди потрібно робити операцію. У багатьох випадках може допомогти фізіотерапія. Наприклад, доказова медицина свідчить, що більшість гриж дисків поперекового відділу хребта розсмоктуються самі, тобто не вимагають хірургічного втручання.

Уляна підсумувала, важливо, щоб лікарі користувалися тільки перевіреними джерелами і сучасними протоколами, працювали з дійсно якісними дослідженнями і постійно розвивалися. Кожна порада та призначення лікаря повинні бути науково обґрунтованими. Адже коли мова йде про здоров'я людини, не місце народній медицині, гомеопатії або забобонам. Використовуйте тільки ліки з доведеною ефективністю, не давайте себе обдурити "фуфломіцинами".

Як раніше ми писали, Супрун розвіяла міфи про "популярні" захворювання очей. Найпопулярнішими "способами" є плювок в очі, дуля, коров'ячі коржі, потерти кільцем, перев'язати пальці нитками та інші.

Також ми писали про те, що Уляна Супрун розповіла про шкоду вісцерального жиру.