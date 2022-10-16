Отруїтися можна навіть їстівними грибами: правила безпечного споживання

Отруїтися можна навіть грибами, що належать до їстівних, якщо порушувати умови збирання, обробки і споживання.
Про правила безпечного поводження з лісовими грибами розповіли в Держспоживслужбі Вінницької області.
Годувати грибами чи стравами з них дітей до 12 років не можна! Не варто їх їсти вагітним, жінкам, що годують грудьми, людям похилого віку.
Такі симптоми включають нудоту, блювання, різкий біль у животі, діарею, запаморочення, підвищену температуру, зниження пульсу, задуху, судоми, відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги), поява галюцинацій.
Важливо, що ознаки отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хвилин після споживання, так і протягом кількох днів.
Категорично заборонено вживати алкогольні напої, будь-яку їжу чи молочні та кисломолочні продукти, щоб не прискорити всмоктування токсинів у організм!
Залишки грибів або грибних страв слід обов’язково зберегти, щоб лабораторне дослідження змогло з’ясувати причину отруєння та призначити правильне лікування.
І головне: не займайтеся самолікуванням, це небезпечно для життя!
Раніше українців також попередили про небезпечні консерви. Названо виробника продукції, через яку можна отруїтися.
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