Отруїтися можна навіть їстівними грибами: правила безпечного споживання

Основні правила споживання

Краще за все відмовитись від споживання дикорослих грибів, замінивши їх штучними, які контролюють і продають у торговельній мережі.

Не купуйте гриби з рук на стихійних ринках;

Уважно оглядайте гриби під час збору, звертайте увагу на колір капелюшка, губки, ніжки.

Збирайте лише добре знайомі вам гриби, за найменшого сумніву одразу викиньте гриб.

Не беріть занадто молоді чи старі гриби, їх легко переплутати з отруйними.

Не збирайте гриби поблизу трас, підприємств, забруднених територій, адже гриби вбирають у себе, мов губка, отруйні речовини, зокрема важкі метали.

Не збирайте гриби за посушливої погоди - гриби пересихають і концентрація токсинів в них збільшується.

Не куштуйте сирі гриби.

Вдома ще раз ретельно перевірте гриби.

Готуйте гриби протягом першої доби після збирання.

Варіть гриби не менше трьох разів, щоразу у новій підсоленій воді не менше 30 хвилин.

Зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не більше доби.

Годувати грибами чи стравами з них дітей до 12 років не можна! Не варто їх їсти вагітним, жінкам, що годують грудьми, людям похилого віку.

Симптоми отруєння грибами

Такі симптоми включають нудоту, блювання, різкий біль у животі, діарею, запаморочення, підвищену температуру, зниження пульсу, задуху, судоми, відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги), поява галюцинацій.

Важливо, що ознаки отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хвилин після споживання, так і протягом кількох днів.

Якщо ви отруїлися

Терміново викличте "швидку", зателефонувавши "103".

Промийте шлунок чистою простою водою без добавок.

Дотримуйтеся постільного режиму.

Вживайте багато рідини (вода, підсолена вода чи прохолодний чай)

Прийміть сорбенти, щоб пришвидшити вихід токсинів.

Категорично заборонено вживати алкогольні напої, будь-яку їжу чи молочні та кисломолочні продукти, щоб не прискорити всмоктування токсинів у організм!

Залишки грибів або грибних страв слід обов’язково зберегти, щоб лабораторне дослідження змогло з’ясувати причину отруєння та призначити правильне лікування.

І головне: не займайтеся самолікуванням, це небезпечно для життя!