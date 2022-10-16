Отравиться можно даже съедобными грибами: правила безопасного потребления

Отравиться можно даже грибами, относящимся к съедобным, если нарушать условия сбора, обработки и потребления.
О правилах безопасного обращения с лесными грибами рассказали в Госпродпотребслужбе Винницкой области.
Кормить грибами или блюдами из них детей до 12 лет нельзя! Не стоит их есть беременным, кормящим грудью, пожилым людям.
Такие симптомы включают тошноту, рвоту, резкую боль в животе, диарею, головокружение, повышенную температуру, снижение пульса, удушье, судороги, отток крови от конечностей (холодные руки и ноги), появление галлюцинаций.
Важно, что признаки отравления грибами могут проявиться как через 30 минут после употребления, так и в течение нескольких дней.
Категорически запрещено употреблять алкогольные напитки, любую пищу или молочные и кисломолочные продукты, чтобы не ускорить всасывание токсинов в организм!
Остатки грибов или грибных блюд следует обязательно сохранить, чтобы лабораторное исследование смогло выяснить причину отравления и назначить правильное лечение.
И главное: не занимайтесь самолечением, это небезопасно для жизни!
Ранее украинцев также предупредили об опасных консервах. Названы производители продукции, из-за которой можно отравиться.
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