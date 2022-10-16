Отравиться можно даже съедобными грибами: правила безопасного потребления

Основные правила потребления

Лучше всего отказаться от потребления дикорастущих грибов, заменив их искусственными, которые контролируют и продают в торговой сети.

Не покупайте грибы с рук на стихийных рынках.

Внимательно осматривайте грибы во время сбора, обращайте внимание на цвет шляпки, губки, ножки.

Собирайте только хорошо знакомые вам грибы, при малейшем сомнении сразу выбросьте гриб.

Не берите слишком молодые или старые грибы, их легко перепутать с ядовитыми.

Не собирайте грибы вблизи трасс, предприятий, загрязненных территорий, ведь грибы впитывают в себя, как губка, ядовитые вещества, в том числе тяжелые металлы.

Не собирайте грибы в засушливую погоду – грибы пересыхают и концентрация токсинов в них увеличивается.

Не пробуйте сырые грибы.

Дома снова тщательно проверьте грибы.

Готовьте грибы в течение первых суток после уборки.

Варите грибы не менее трех раз, каждый раз в новой подсоленной воде не менее 30 минут.

Храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не больше суток.

Кормить грибами или блюдами из них детей до 12 лет нельзя! Не стоит их есть беременным, кормящим грудью, пожилым людям.

Симптомы отравления грибами

Такие симптомы включают тошноту, рвоту, резкую боль в животе, диарею, головокружение, повышенную температуру, снижение пульса, удушье, судороги, отток крови от конечностей (холодные руки и ноги), появление галлюцинаций.

Важно, что признаки отравления грибами могут проявиться как через 30 минут после употребления, так и в течение нескольких дней.

Если вы отравились

Срочно вызовите "скорую", позвонив по телефону "103".

Промойте желудок чистой простой водой без добавок.

Соблюдайте постельный режим.

Употребляйте много жидкости (вода, подсоленная вода или прохладный чай)

Примите сорбенты, чтобы ускорить выход токсинов.

Категорически запрещено употреблять алкогольные напитки, любую пищу или молочные и кисломолочные продукты, чтобы не ускорить всасывание токсинов в организм!

Остатки грибов или грибных блюд следует обязательно сохранить, чтобы лабораторное исследование смогло выяснить причину отравления и назначить правильное лечение.

И главное: не занимайтесь самолечением, это небезопасно для жизни!