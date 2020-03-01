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Отрицательная энергетика: названы вещи, которые притягивают бедность

STYLERЖизнь    01.03.2020 - 21:44
Отрицательная энергетика: названы вещи, которые притягивают бедность
Бедность притягивают некоторые вещи в доме (фото: pixabay.com)

Эксперты рассказали, какие вещи в доме притягивают бедность

Бедность не любит никто, и всеми способами люди пытаются выкарабкаться из нее, но, к сожалению, не у каждого это получается. Эксперты рассказали, почему так происходит.

Существуют предметы с отрицательной энергетикой, и если они будут у вас дома, то о богатстве можно позабыть.

Деньги

Как ни странно, но деньги могут стать причиной отсутствия финансового благополучия в семье. Привлечь бедность деньги могут в случае, если они будут мертвым грузом лежать дома. Поскольку деньги должны находиться в движении и постоянно обновляться. Это также касается поврежденных и грязных купюр.

Домашний мусор

Сломанная утварь, очень старая одежда, газеты, нерабочая техника вытягивают положительную энергию из дома. Захламление жилища перекрывает денежный канал.

Инвентарь для уборки

Не нужно пользоваться старым инвентарем для уборки дома, включая веники, поскольку так из дома выметается позитивная энергия, а это будет препятствовать появлению денег в доме.

Мертвые вещи

Шкуры зверей, чучела животных, сухие цветы и рога на стенах содержат в себе негативную мертвую энергетику, которая может конфликтовать с живой энергией дома.

Поврежденные символы богатства

Чтобы привлечь богатство люди используют соответствующие амулеты, но нужно знать, что если они будут иметь повреждения, то окажут только негативное влияние на финансовое состояние человека.

Продукты

Просроченные продукты, запылившееся банки с вареньем или солениями тоже хранят в себе отрицательную энергетику, которая мешает привлекать деньги.

Разбитые предметы

Если пользоваться разбитой посудой или зеркалом, то можно привлечь в дом нужду. Треснувшая посуда может содержать в себе микробы, а вот разбитые зеркала отводят от человека удачу.

Старые кошельки

Кошелек является связующим звеном между хозяином и потоком денежной энергии. Многие хранят в старых кошельках визитки, или квитанции, но делать этого не стоит, поскольку нарушается его главная функция – хранить деньги.

Чужие вещи

Не нужно без особой нужны хранить в доме вещи других людей, а также умерших. Можно на память оставить что-то нейтральное. Стоит также помнить, что чужие вещи могут быть наполнены чужой плохой энергетикой.

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