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Отримують мільйони? Український співак розповів, як артисти заробляють на прослуховуваннях музики

Україна, П'ятниця 26 січня 2024 10:44
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Отримують мільйони? Український співак розповів, як артисти заробляють на прослуховуваннях музики Як артисти заробляють на прослуховуваннях (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Відомо, що за прослуховування на різних стрімінгових сервісах артист отримує гроші. За таким самим принципом можуть заробляти й російські виконавці на слухачах з України.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на тред українського співака Дмитра Однороженка з гурту "Хейтспіч" в X (Twitter) розповідає, як артисти заробляють на майданчиках для прослуховування музики.

Як працює монетизація музики

Дмитро пояснює всі нюанси на прикладі свого треку "Я вб'ю всіх богів". Для початку за допомогою спеціального застосунку він перевіряє, де цю пісню слухають найбільше. На інфографіці видно, що це Spotiffy, Apple Music, YouTube Music, Deezer.

Отримують мільйони? Український співак розповів, як артисти заробляють на прослуховуваннях музики

Скриншот

За словами співака, подібних стрімінгових сервісів багато, проте не всі вони актуальні чи релевантні для України. Наприклад, російську платформу Yandex Music в Україні ви не знайдете.

У застосунку Spotify for artists, тобто для співаків, можна подивитися скільки людей слухають вашу музику одночасно в певний момент. Крім того, компанія Spotiffy заблокувала свою роботу для слухачів із Росії.

Отримують мільйони? Український співак розповів, як артисти заробляють на прослуховуваннях музики

Скриншот

Дивитися статистику прослуховувань можна також через YouTube Studio. На відміну від попереднього застосунку YouTube може видалити пісню за "русофобію чи мову ворожнечі". Також він знижує охоплення пісні, якщо в ній є нецензурна лексика.

Отримують мільйони? Український співак розповів, як артисти заробляють на прослуховуваннях музики

Скриншот

Якщо підсумовувати, Дмитро вирахував приблизний заробіток:

  • YouTube - 1$ за тисячу прослуховувань
  • Spotiffy - 0,8$ за тисячу прослуховувань
  • Apple Music - 3,6$ за тисячу прослуховувань

"Для того, щоб заробити з прослуховувань тисячу доларів українському артисту треба, щоб його послухали десь мільйон разів. Цифри насправді дуже залежать від регіону. Робити пісні українською не вигідно з комерційної точки зору: мало потенційних слухачів порівняно з англійською", - пише співак.

Раніше ми повідомляли про те, що українці "оплатили" 10 000 дронів для армії РФ, слухаючи російську музику.

Однак нагадаємо, що в рейтингу найпопулярніших пісень в Україні 2023 немає російської музики.

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