Получают миллионы? Украинский певец рассказал, как артисты зарабатывают на прослушиваниях музыки

Известно, что за прослушивание на разных стриминговых сервисах артист получает деньги. По тому же принципу могут зарабатывать и российские исполнители на слушателях из Украины.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на тред украинского певца Дмитрия Однороженко из группы "Хейтспіч" в X (Twitter) рассказывает, как артисты зарабатывают на площадках для прослушивания музыки.

Как работает монетизация музыки

Дмитрий объясняет все нюансы на примере своего трека "Я вб'ю всіх богів". Для начала с помощью специального приложения он проверяет, где эту песню слушают больше всего. На инфографике видно, что это Spotiffy, Apple Music, YouTube Music, Deezer.

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По словам певца, подобных стриминговых сервисов много, однако не все они актуальны или релевантны Украине. К примеру, российскую платформу Yandex Music в Украине вы не найдете.

В приложении Spotify for artists, то есть для певцов, можно посмотреть, сколько людей слушают вашу музыку одновременно в определенный момент. Кроме того, компания Spotiffy заблокировала свою работу для слушателей из России.

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Смотреть статистику прослушиваний можно также через YouTube Studio. В отличие от предыдущего приложения YouTube может удалить песню за "русофобию или язык вражды". Также он снижает охват песни, если в ней есть нецензурная лексика.

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Если суммировать, Дмитрий вычислил примерный заработок:

YouTube - 1$ за тысячу прослушиваний

Spotiffy - 0,8$ за тысячу прослушиваний

Apple Music - 3,6$ за тысячу прослушиваний

"Для того, чтобы заработать с прослушиваний тысячу долларов украинскому артисту нужно, чтобы его послушали где-то миллион раз. Цифры действительно очень зависят от региона. Делать песни на украинском не выгодно с коммерческой точки зрения: мало потенциальных слушателей по сравнению с английским", - пишет певец.