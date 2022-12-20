Отримав найцінніший подарунок від мами: у Львові лікарі пересадили нирку хлопцю

У Львові лікарі успішно провели трансплантацію нирки 17-річному Максиму. Орган для пересадки дала його мама.
Про це повідомили на сторінці Першого медичного об'єднання Львова у Facebook.
17-річний Максим отримав найцінніший подарунок - шанс на повноцінне життя. Сама мама погодилась віддати орган сину, щоб він міг жити.
За словами медиків, дуже символічно, що прооперували Максима саме у день Святого Миколая - в день, коли творяться дива.
Хлопчик розповів, що він сподівається, що дуже швидко відновиться, вступить до медуніверситету і стане хірургом.
У Львові успішно прооперували 17-річного юнака (facebook.com/1tmolviv)
Раніше ми писали, що у Львові врятували чоловіка з рідкісним захворюванням. Спочатку чоловік виявив, що сторона його живота асиметрично збільшилася.
Також ми писали, що лікарі без світла прооперували жінку з "великим серцем". Операцію проводилась в складних умовах.