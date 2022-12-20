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Получил самый ценный подарок от мамы: во Львове врачи пересадили почку парню

Львовские врачи пересадили почку подростку (facebook.com/1tmolviv)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове врачи успешно провели трансплантацию почки 17-летнему Максиму. Орган для пересадки предоставила его мама.

Об этом сообщили на странице Первого медицинского объединения Львова в Facebook.

Как проводили операцию

17-летний Максим получил самый ценный подарок - шанс на полноценную жизнь. Сама мама согласилась отдать орган сыну, чтобы он мог жить.

По словам медиков, очень символично, что прооперировали Максима именно в день Святого Николая - в день, когда творятся чудеса.

Мальчик рассказал, что он надеется, что очень скоро восстановится, поступит в медуниверситет и станет хирургом.

Во Львове успешно прооперировали 17-летнего юношу (facebook.com/1tmolviv)

Ранее мы писали, что во Львове спасли мужчину с редким заболеванием. Сначала мужчина обнаружил, что сторона его живота асимметрично увеличилась.

Также мы писали, что врачи без света прооперировали женщину с "большим сердцем". Операция проводилась в сложных условиях.

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