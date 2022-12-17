Українські лікарі без світла прооперували жінку з "великим серцем": як вони це зробили
У Полтавській області прооперували пацієнтку з гіпертрофічною кардіоміопатією ("великим серцем"). Операцію провели в незвичних та складних умовах.
Про це повідомили на сторінці Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова у Facebook.
Російські війська масово обстріляли ракетами критичну інфраструктуру України. В результаті Полтавська область залишилася без світла.
Однак, заплановану операцію лікарі все ж таки провели. Медичний центр переключили у режим роботи на генераторі.
Інститут Амосова має найбільший в Україні досвід лікування цієї патології. Цей напрямок є пріоритетним у роботі закладу.
Лікарі у Полтавській області області врятували людину з "великим серцем" (facebook.com/Amosov.Institute)
Що відомо про хворобу
За шість років науковий заклад став лідером у Європі за кількістю та якісними результатами лікування гіпертрофічної кардіоміопатії. На сьогодні таких операцій виконано 556. Найменшому пацієнту було 8 місяців, найстаршому - 86 років.
Лікарі кажуть, що в Україні близько 70 тисяч людей мають гіпертрофічну кардіоміопатію. Ця тяжка патологія спричиняє раптову серцеву смерть, зокрема, у дітей та молоді.
"Наша мета, щоб у лікарів, з’явилася настороженість стосовно "великого серця", як ще називають гіпертрофічну кардіоміопатію", - йдеться у повідомленні.
Важливо вчасно діагностувати та оперативно лікувати таку хворобу.
Лікарі у Полтавській області області врятували людину з "великим серцем" (facebook.com/Amosov.Institute)
Раніше ми повідомляли, що у Львові хірурги без електроенергії провели операцію на серці.
Також ми писали, що лікарі вперше зробили операцію на аневризмі ворітної вени.