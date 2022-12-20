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Отримав найцінніший подарунок від мами: у Львові лікарі пересадили нирку хлопцю

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Львів, Вівторок 20 грудня 2022 11:01
Отримав найцінніший подарунок від мами: у Львові лікарі пересадили нирку хлопцю Львівські лікарі пересадили нирку підлітку (facebook.com/1tmolviv)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові лікарі успішно провели трансплантацію нирки 17-річному Максиму. Орган для пересадки дала його мама.

Про це повідомили на сторінці Першого медичного об'єднання Львова у Facebook.

Як проводили операцію

17-річний Максим отримав найцінніший подарунок - шанс на повноцінне життя. Сама мама погодилась віддати орган сину, щоб він міг жити.

За словами медиків, дуже символічно, що прооперували Максима саме у день Святого Миколая - в день, коли творяться дива.

Хлопчик розповів, що він сподівається, що дуже швидко відновиться, вступить до медуніверситету і стане хірургом.

Отримав найцінніший подарунок від мами: у Львові лікарі пересадили нирку хлопцюОтримав найцінніший подарунок від мами: у Львові лікарі пересадили нирку хлопцюОтримав найцінніший подарунок від мами: у Львові лікарі пересадили нирку хлопцю

У Львові успішно прооперували 17-річного юнака (facebook.com/1tmolviv)

Раніше ми писали, що у Львові врятували чоловіка з рідкісним захворюванням. Спочатку чоловік виявив, що сторона його живота асиметрично збільшилася.

Також ми писали, що лікарі без світла прооперували жінку з "великим серцем". Операцію проводилась в складних умовах.

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