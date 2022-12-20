Отримав найцінніший подарунок від мами: у Львові лікарі пересадили нирку хлопцю

У Львові лікарі успішно провели трансплантацію нирки 17-річному Максиму. Орган для пересадки дала його мама.

Про це повідомили на сторінці Першого медичного об'єднання Львова у Facebook .

Як проводили операцію

17-річний Максим отримав найцінніший подарунок - шанс на повноцінне життя. Сама мама погодилась віддати орган сину, щоб він міг жити.

За словами медиків, дуже символічно, що прооперували Максима саме у день Святого Миколая - в день, коли творяться дива.

Хлопчик розповів, що він сподівається, що дуже швидко відновиться, вступить до медуніверситету і стане хірургом.

У Львові успішно прооперували 17-річного юнака (facebook.com/1tmolviv)