Получил самый ценный подарок от мамы: во Львове врачи пересадили почку парню
Во Львове врачи успешно провели трансплантацию почки 17-летнему Максиму. Орган для пересадки предоставила его мама.
Об этом сообщили на странице Первого медицинского объединения Львова в Facebook.
Как проводили операцию
17-летний Максим получил самый ценный подарок - шанс на полноценную жизнь. Сама мама согласилась отдать орган сыну, чтобы он мог жить.
По словам медиков, очень символично, что прооперировали Максима именно в день Святого Николая - в день, когда творятся чудеса.
Мальчик рассказал, что он надеется, что очень скоро восстановится, поступит в медуниверситет и станет хирургом.
Во Львове успешно прооперировали 17-летнего юношу (facebook.com/1tmolviv)
Ранее мы писали, что во Львове спасли мужчину с редким заболеванием. Сначала мужчина обнаружил, что сторона его живота асимметрично увеличилась.
Также мы писали, что врачи без света прооперировали женщину с "большим сердцем". Операция проводилась в сложных условиях.