Отримати статус ВПО можна навіть без прописки. Ось як це зробити

Статус ВПО можна оформити, навіть якщо людина не має прописки на території, яка перебуває під окупацією. Для цього потрібно надати інші документи, які можуть підтвердити, що фактично людина там проживала.
Про те, як це зробити, пишуть у групі "Ти ж юрист" в Telegram.
Якщо у людини в документах нема відмітки про реєстрацію місця проживання на території, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, заявник має надати докази, що підтверджують факт проживання на цій території на момент виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення.
Це можуть бути наступні документи:
Під час подання заяви про взяття на облік людині потрібно буде надати електронні документи, сформовані через "Дію" або "єДокумент", або довідку про подання документів для оформлення паспорта громадянина України, для осіб, яких ідентифіковано за відомостями Єдиного державного демографічного реєстру або відомчої інформаційної системи ДМС.
ВПО можуть оформити допомогу по безробіттю без відповідних документів про місця роботи, відомостей про заробітну плату і страховий стаж.
Для оформлення допомоги по безробіттю потрібно звернутися у Центр зайнятості. У цьому випадку допомога призначається у мінімальному розмірі, встановленому законодавством на випадок безробіття. Сума становить 1800 грн на місяць.
Після того, як структура отримає доступ до інформації про трудовий стаж переселенця, йому перерахують виплати згідно із його попередніми заробітками.
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