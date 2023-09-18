Получить статус ВПЛ можно даже без прописки. Вот как это сделать

Статус ВПЛ можно оформить, даже если человек не имеет прописки на территории, которая под оккупацией. Для этого необходимо предоставить другие документы, которые могут подтвердить, что фактически человек там проживал.
О том, как это сделать, пишут в группе "Ти ж юрист" в Telegram.
Если у человека в документах нет отметки о регистрации места проживания на территории, с которой осуществляется внутреннее перемещение, заявитель должен предоставить доказательства, подтверждающие факт проживания на этой территории на момент возникновения обстоятельств, повлекших за собой внутреннее перемещение.
Это могут быть следующие документы:
При подаче заявления о взятии на учет человеку нужно будет предоставить электронные документы, сформированные через "Дію" или "єДокумент", или справку о подаче документов для оформления паспорта гражданина Украины, для лиц, идентифицированных по сведениям Единого государственного демографического реестра или ведомственной информационной системы ДМС
ВПЛ могут оформить пособие по безработице без соответствующих документов о местах работы, сведений о заработной плате и страховом стаже.
Для оформления пособия по безработице следует обратиться в Центр занятости. В этом случае пособие назначается в минимальном размере, установленном законодательством на случай безработицы. Сумма составляет 1800 грн. в месяц.
После того как структура получит доступ к информации о трудовом стаже переселенца, ему будут перечислены выплаты согласно его предыдущим заработкам.
Ранее мы объясняли, как переселенцам дистанционно уволиться с работы.
Читайте также о том, как переселенцам оформить субсидию на новом месте.