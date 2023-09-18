Получить статус ВПЛ можно даже без прописки. Вот как это сделать

Как оформить статус ВПЛ без прописки

Если у человека в документах нет отметки о регистрации места проживания на территории, с которой осуществляется внутреннее перемещение, заявитель должен предоставить доказательства, подтверждающие факт проживания на этой территории на момент возникновения обстоятельств, повлекших за собой внутреннее перемещение.

Это могут быть следующие документы:

военный билет со сведениями о прохождении военной службы

трудовая книжка с записями о трудовой деятельности

документ, подтверждающий право собственности на движимое или недвижимое имущество

свидетельство о базовом среднем образовании

аттестат о полном среднем образовании

документ о профессионально-техническом образовании

документ о высшем образовании (научная степень)

справка с места обучения

решение местного органа государственной власти или органа местного самоуправления об устройстве ребенка в детское учреждение, в приемную семью, детский дом семейного типа, установление опеки или попечительства

медицинские документы

фотографии, видеозаписи

При подаче заявления о взятии на учет человеку нужно будет предоставить электронные документы, сформированные через "Дію" или "єДокумент", или справку о подаче документов для оформления паспорта гражданина Украины, для лиц, идентифицированных по сведениям Единого государственного демографического реестра или ведомственной информационной системы ДМС

Как ВПЛ оформить пособие по безработице, если нет документов о стаже

ВПЛ могут оформить пособие по безработице без соответствующих документов о местах работы, сведений о заработной плате и страховом стаже.

Для оформления пособия по безработице следует обратиться в Центр занятости. В этом случае пособие назначается в минимальном размере, установленном законодательством на случай безработицы. Сумма составляет 1800 грн. в месяц.

После того как структура получит доступ к информации о трудовом стаже переселенца, ему будут перечислены выплаты согласно его предыдущим заработкам.