Як отримати результати НМТ і подати документи до ВНЗ: покрокова інструкція для випускників

Отримання результату НМТ

Кожен учасник національного мультитесту після складання іспиту отримує окремі результати з трьох предметних блоків у тестових балах.

Ці результати учасник бачить на екрані монітора відразу після завершення тесту.

Максимальна кількість балів з української мови складає 45 балів, математики, фізики, іноземної мови – 32 бали, історії України – 54 бали, біології – 46 балів, хімії – 40 балів.

Для отримання позитивного результату тестування достатньо набрати 10% правильних відповідей на завдання з кожного предмета – з історії України – 6 балів, з української мови та біології щонайменше 5 балів, з математики, фізики, іноземної мови, хімії – 4 бали.

Водночас для конкурсного відбору під час вступної кампанії будуть використовуватися результати виконання кожного блоку, переведені в шкалу 100–200 балів.

Офіційні результати для вступу до вищих освіт за шкалою 100-200 балів кожен учасник основної сесії НМТ отримає до 28 червня у своєму персональному електронному кабінеті.

Дізнатися про результати за шкалою 100-200 балів кожен учасник може і самостійно, використовуючи офіційні таблиці перекладу тестових балів у 2023 році.

Реєстрація електронного кабінету абітурієнта

Реєстрація електронних кабінетів розпочнеться 1 липня. Для цього необхідно перейти на сторінку системи подання заяв в електронній формі.

Для створення кабінету необхідно вказати адресу електронної пошти, на яку надійде лист для активації доступу до кабінету, а також внести необхідні дані вступника – інформацію про сертифікат НМТ (ЗНО), свідоцтва про середню освіту (атестат) тощо.

Реєстрація електронного кабінету абітурієнта можлива з атестатом, виданим не раніше 1998 року. Якщо документ видано до 1998 року, то доведеться подавати заяву у паперовому вигляді безпосередньо у навчальному закладі.

У випадках, коли відсутній сертифікат НМТ (ЗНО), вступнику необхідно зареєструвати електронний кабінет за документом, що засвідчує особу.

Як завантажити документи в електронний кабінет

Після активації електронного кабінету потрібно ввести та завантажити наступну інформацію про вступника: контактний номер телефону, кольорову фотографію вступника, фотокопію програми до свідоцтва/атестата про повну загальну середню освіту.

За наявності сертифіката ЗНО інших років необхідно також додати дані сертифіката (номер, PIN-код, рік) та додати цей документ.

Для допомоги вступникам при подачі заяв в електронній формі у приймальних комісіях будуть створені спеціальні консультаційні центри.

У консультаційному центрі будь-якої установи вищої освіти можна отримати допомогу зі створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про освіту, на основі якого відбувається вступ тощо.

Як подати заяву на вступ

Прийом заяв та документів від абітурієнтів розпочинається 19 липня (крім вищих військових навчальних закладів, закладів зі специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів) та закінчується о 18:00 31 липня 2023 року.

Важливо: вступники мають пам'ятати, що після подання першої заяви внести будь-які зміни до електронного кабінету вже неможливо. Тому краще переконатись, що всі дані завантажені до електронного кабінету коректно.

Цього року вступники можуть подати до 5 заяв на бюджетну форму навчання до будь-якої установи вищої освіти без обмеження кількості спеціальностей, на які їх подають, та до 15 заяв на контракт.

Визначення пріоритету заяви

Вступ абітурієнтів на бюджет відбуватиметься з урахуванням певної пріоритетності заяв, що надходять.

У кожній із 5 заяв, які абітурієнт подає на бюджет, потрібно обов'язково встановити її пріоритетність – від 1 до 5, де 1 – це найвища пріоритетність (тобто ВНЗ та спеціальність, де вступник хоче здобувати освіту більше), а 5 – відповідно, найнижчій, тобто найменш переважний варіант.

За виставленими абітурієнтом пріоритетами визначається черговість розгляду заяви на час вступу на бюджетні місця.

Важливо: вступники мають пам'ятати, що встановлення пріоритетності – важливий крок, адже змінити його після подання заяви неможливо.

Що робити далі?

Формування рейтингових списків вступників та надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права навчатися на бюджетній формі відбудеться не пізніше 5 серпня.

Вступники, яким надійшло повідомлення в кабінеті про отримання рекомендації до зарахування на місця державного або регіонального замовлення (що отримали інформацію з офіційного веб-сайту вищої освіти), повинні до 18:00 8 серпня підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті з накладенням кваліфікованого електронного підпису, або особисто у навчальному закладі.

Укладання договору про навчання

Підставою для зарахування на навчання є підтвердження вибору місця навчання, виконання вимог до зарахування (подання оригіналів документів) та укладання договору про навчання до закладу вищої освіти.

Договір про навчання може бути укладений дистанційно із накладенням кваліфікованих електронних підписів.

Вступники, місце проживання яких зареєстровано на тимчасово окупованій території та перебувають на ній, можуть укласти договір про навчання протягом трьох місяців після початку навчання.