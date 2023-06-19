Как получить результаты НМТ и подать документы в вузы: пошаговая инструкция для выпускников

Получение результата НМТ

Каждый участник национального мультитеста после сдачи экзамена получает отдельные результаты по трем предметным блокам в тестовых баллах.

Эти результаты участник видит на экране монитора сразу же после завершения теста.

Максимальное количество баллов по украинскому языку составляет 45 баллов, по математике, физике, иностранному языку – 32 балла, истории Украины – 54 балла, биологии – 46 баллов, химии – 40 баллов.

Для получения положительного результата тестирования достаточно набрать 10% правильных ответов на задание по каждому предмету – по истории Украины – 6 баллов, по украинскому языку и биологии минимум 5 баллов, по математике, физике, иностранному языку, химии – 4 балла.

В то же время, для конкурсного отбора во время вступительной кампании будут использоваться результаты выполнения каждого блока, переведенные в шкалу 100–200 баллов.

Официальные результаты для поступления в высшие образования по шкале 100-200 баллов каждый участник основной сессии НМТ получит до 28 июня в своем персональном электронном кабинете.

Узнать результаты по шкале 100-200 баллов каждый участник может и самостоятельно, используя официальные таблицы перевода тестовых баллов в 2023 году.

Регистрация электронного кабинета абитуриента

Регистрация электронных кабинетов начнется 1 июля. Для этого нужно перейти на страницу системы подачи заявлений в электронной форме.

Для создания кабинета необходимо указать адрес электронной почты, на который поступит письмо для активации доступа к кабинету, а также внести необходимые данные поступающего – информацию о сертификате НМТ (ВНО), свидетельства о среднем образовании (аттестата) и т.д.

Регистрация электронного кабинета абитуриента возможна с аттестатом, выданным не ранее 1998 года. Если документ выдан до 1998 года, то придется подавать заявление в бумажном виде непосредственно в учебном заведении.

В случаях, когда отсутствует сертификат НМТ (ВНО), поступающему необходимо зарегистрировать электронный кабинет по документу, удостоверяющему личность.

Как загрузить документы в электронный кабинет

После активации электронного кабинета нужно ввести и загрузить следующую информацию о поступающем: контактный номер телефона, цветную фотографию поступающего, фотокопию приложения к свидетельству/аттестату о полном общем среднем образовании.

При наличии сертификата ВНО других лет необходимо также добавить данные сертификата (номер, PIN-код, год) и добавить этот документ.

Для помощи поступающим при подаче заявлений в электронной форме в приемных комиссиях будут созданы специальные консультационные центры.

В консультационном центре любого учреждения высшего образования можно получить помощь по созданию электронного кабинета, внесению заявлений в электронной форме, загрузке приложения к документу об образовании, на основе которого происходит поступление, и т.д.

Как подать заявление на поступление

Прием заявлений и документов от абитуриентов начинается 19 июля (кроме высших военных учебных заведений, заведений со специфическими условиями обучения, военных учебных подразделений) и заканчивается в 18:00 31 июля 2023 года.

Важно: поступающие должны помнить, что после подачи первого заявления внести какие-либо изменения в электронный кабинет уже невозможно. Поэтому лучше убедиться, что все данные загружены в электронный кабинет корректно.

В этом году поступающие могут подать до 5 заявлений на бюджетную форму обучения в любое учреждение высшего образования без ограничения количества специальностей, на которые их подают, и до 15 заявлений на контракт.

Определение приоритета заявления

Вступление абитуриентов на бюджет будет происходить с учетом определенных поступающим приоритетностей заявлений.

В каждом из 5 заявлений, которые абитуриент подает на бюджет, нужно обязательно установить ее приоритетность – от 1 до 5, где 1 – это наивысшая приоритетность (то есть вуз и специальность, где поступающий хочет получать образование больше), а 5 – соответственно, самый низкий, то есть наименее предпочтительный вариант.

По выставленным абитуриентом приоритетам определяется очередность рассмотрения заявления при поступлении на бюджетные места.

Важно: поступающие должны помнить, что установление приоритетности – важный шаг, ведь изменить его после подачи заявления невозможно.

Что делать дальше?

Формирование рейтинговых списков поступающих и предоставление рекомендаций к зачислению и обнародованию списка рекомендованных с уведомлением о получении или неполучении ими права учиться на бюджетной форме состоится не позднее 5 августа.

Поступающие, которым поступило сообщение в кабинете о получении рекомендации к зачислению на места государственного или регионального заказа (получившие информацию с официального вебсайта высшего образования), должны до 18:00 8 августа подтвердить выбор места обучения в электронном кабинете с наложением квалифицированной электронной подписи, или лично в учебном заведении.

Заключение договора об обучении

Основанием для зачисления на обучение является подтверждение выбора места обучения, выполнение требований к зачислению (подача оригиналов документов) и заключение договора об обучении в заведение высшего образования.

Договор об обучении может быть заключен дистанционно с наложением квалифицированных электронных подписей.

Поступающие, место жительства которых зарегистрировано на временно оккупированной территории и находящиеся на ней, могут заключить договор об обучении в течение трех месяцев после начала обучения.