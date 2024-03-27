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Отримаєте великий урожай: ось що потрібно додати у ґрунт під час посіву редиски

Як правильно садити редис (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Редис - один із ранніх овочів, який багатий вітамінами. Щоб правильно посадити й виростити редиску, потрібно дотримуватися порад, завдяки яким урожай вийде хорошим.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал про городництво "Півтори сотки".

Як правильно садити редиску

У березні редиску вже можна сіяти на грядках, якщо температура ґрунту прогрілася до +5°C. Посадити редиску у відкритий ґрунт зовсім не складно, якщо знати деякі секрети городників.

Варто пам'ятати, що редиска любить пухкий ґрунт. Після того, як скопаєте грядку, то додайте до неї трохи біогумусу - органічного добрива.

Проведіть рядки для посадки насіння на відстані приблизно 8 см один від одного, глибина повинна бути не більше 2-3 см.

Експерт радить полити рядки розчином фітоспорину - популярного біофунгіциду, який городники використовують для профілактики та лікування грибкових та бактеріальних хвороб рослин.

Насіння редиски розкладіть на відстані 5 см одне від одного, можна використовувати сірникову коробку. В кінці присипте насіння землею і чекайте сходів.

За часом росте редиска швидко, близько трьох-чотирьох тижнів. Коренеплоди дозрівають протягом 18-20 днів після появи сходів, на проростання яких піде від трьох до 12 днів. Усе залежить від погоди, догляду та сорту редиски. 

Що не любить редис

Перш, ніж почати вирощувати редис, варто знати, чого овоч не переносить:

  • спеку (вище 20 градусів, оптимально для росту - 10-18 ºС)
  • посуху та сухий ґрунт (менше 70% вологості), але й "переливати" теж погано
  • світло (якщо світловий день понад 12 годин, цей овоч слід затінювати)
  • глибоку посадку 
  • свіжий гній (не удобрюйте ним, якщо хочете соковиті й великі коренеплоди)

Якщо дотримуватися правил, то у вас вийде виростити міцний і смачний редис.

 

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