Кому не можна їсти редиску і в чому її справжня користь

На ринку та полицях супермаркетів замайоріло свіжою зеленню та сезонними овочами. Найпершими з них зазвичай з'являється рожева і хрумка редиска. Попри всю ймовірну користь овочу, вживати його можна далеко не всім.

Про це в Instagram розповіла дієтолог Світлана Фус.

Поживну цінність редиски недооцінюють

За словами дієтолога, коренеплід корисніший, ніж більшість з нас звикли про нього думати.

Редиска містить:

вітаміни В1, В2, В5, В6, В9, РР,

необхідні організму людини мінеральні речовини: калій, кальцій, магній, залізо, фосфор, природну клітковину, фітонциди.

Трохи гіркуватий, гострий смак забезпечує редису гірчичне масло, що міститься в продукті, воно має властивість збуджувати апетит.

Як купити хороший овоч

При покупці перевіряйте редиску на дотик:

вона має бути абсолютно твердою, інакше ви ризикуєте купити напівпорожні, волокнисті екземпляри,

шкірка повинна бути гладкою та чистою, без чорних крапок.

Соковита, хрумка редиска з легким гірчичним смаком - чудове доповнення до будь-якого салату. Щоб підвищити її хрусткі властивості, потримайте кілька годин у воді з кубиками льоду. Заодно позбавтеся надлишку нітратів, якими "грішать" ранні парникові овочі.

Кому редиску їсти не можна

Овоч протипоказаний при гіперфункції щитовидної залози, подагрі, гастриті та виразці у стадії загострення.

Зазначимо, що цього року ціни на ранній овоч трохи кусючі. Так, станом на початок квітня за редиску просять 120 грн/кг, а маленький пучок обійдеться в 25-30 грн.