Отравления в школах: украинцам объяснили, как минимизировать риски

Уляна Супрун рассказала про отравления в школах и дала полезные советы о действиях в подобных ситуациях, а также указала рекомендации, как минимизироваться подобные риски для украинских учеников. Бывший руководитель Минздрава на своей странице в Facebook подробно описала, как реагировать правильно и как оказывать первую помощь.

Отмечается, что только в столице в прошлом году в школах случилось не менее 9 массовых отравлений.

Тогда после ЧП на вызов приехали бригады экстренной медицинской помощи и ГСЧС, которые обнаружили распыление неизвестного вещества, но... до сих пор не установили его и не провели расследование.

"Системные изменения, которые должны стать следующим шагом после расследования, также не состоялось", - добавила Супрун.

Во избежания повторений подобных инцидентов медик советует родителям присоединиться к командной работе по созданию безопасной среды своих детей.

Как родители могут обезопасить школьное пространство:

Нужно узнать, обучены ли учителя и администрация школы правилам оказания первой помощи. Для этого они могут пройти тренинги от государственных, общественных и частных организаций.

Поднимите вопрос перед администрацией школы относительно оборудования аптечек и есть ли все необходимое в случае массового инцидента: отравления, травмы и тому подобное.

Позаботьтесь о том, чтобы ученики школы качественно изучали предмет Основы здоровья - там их учат правильному поведению в случае экстренных ситуаций и первой помощи.

Пригласите специалиста не из школы для проведения интерактивного урока. Супрун отмечает, что новый человек мог бы привлечь у учеников больше внимания, чем если урок будет проводить учитель физкультуры или труда.

Расскажите детям, как распознавать опасность. Дайте им номера телефонов экстренных служб и объясните, что это вопрос достаточно серьезный.

Уляна Супрун рассказала об отравлениях в школе (фото: РБК-Украина)

"Отравление - один из аспектов безопасности. Не все отравления лечатся активированным углем или промыванием желудка. Для того, чтобы выяснить способ лечения, необходимо выявить вещество, которое повлекло отравление", - говорится в публикации.