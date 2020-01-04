Отруєння в школах: українцям пояснили, як мінімізувати ризики

Уляна Супрун розповіла про отруєння в школах і дала корисні поради про дії в подібних ситуаціях, а також вказала рекомендації, як мінімізуватися подібні ризики для українських учнів. Колишній керівник МОЗ на своїй сторінці в Facebook докладно описала, як реагувати правильно і як надавати першу допомогу.

Зазначається, що лише у столиці торік в школах сталося щонайменше 9 масових отруєнь.

Тоді після НП на виклик приїхали бригади екстреної медичної допомоги та ДСНС, які виявили розпилення невідомої речовини, але... досі не встановили та не провели розслідування.

"Системні зміни, які мали би стали наступним кроком після розслідування, також не відбулися", - додала Супрун.

Під уникнення повторень подібних інцидентів медик радить батькам приєднатися до командної роботи по створенню безпечного середовища своїх дітей.

Як батьки можуть убезпечити шкільний простір:

Потрібно дізнатися, чи навчені вчителі та адміністрація школи правилам надання першої допомоги. Для цього вони можуть пройти тренінги від державних, громадських і приватних організацій.

Підніміть питання перед адміністрацією школи щодо обладнання аптечок і чи є все необхідне у разі масового інциденту: отруєння, травми тощо.

Подбайте про те, щоб учні школи якісно вивчали предмет Основи здоров'я - там їх навчають правильній поведінці у разі екстрених ситуацій та першій допомозі.

Запросіть фахівця не зі школи для проведення інтерактивного уроку. Супрун зазначає, що нова людина могла б привернути в учнів більше уваги, ніж якщо урок проводитиме вчитель фізкультури або праці.

Розкажіть дітям, як розпізнавати небезпеку. Дайте їм номери телефонів екстрених служб і поясніть, що це питання досить серйозне.

Уляна Супрун розповіла про отруєння в школі (фото: РБК-Україна)

"Отруєння - один із аспектів безпеки. Не всі отруєння лікуються активованим вугіллям або промиванням шлунку. Для того, аби з'ясувати спосіб лікування, необхідно виявити речовину, що спричинила отруєння", - йдеться у публікації.