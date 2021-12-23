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Як не отруїтися на Новий рік: поради експертів

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Четвер 23 грудня 2021 21:18
Як не отруїтися на Новий рік: поради експертів Як не отруїтися салатами (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні на Новий рік та Різдво люди готують багато різних страв. Тому саме у цей період підвищено ризик харчових отруєнь та гострих кишкових інфекцій. Важливо під час підготовки до свята пам'ятати про небезпеку страв, які неправильно зберігалися або приготовлені з не зовсім свіжих продуктів.

Так, експерти нагадали важливі правила, які допоможуть уникнути отруєння, повідомляють на сайті Держспоживслужби.

Як не отруїтися салатами

По-перше, важливо правильно зберігати та сортувати продукти, які були куплені для святкового застілля. Зокрема, м'ясні, молочні продукти, морепродукти, салати зі сметаною та майонезом, солодкі страви та кондитерські вироби необхідно зберігати в холодильнику.

Також окремо зберігайте та обробляйте сиру та готову їжу, молочні та м'ясні страви.

Окрім того, приготовлену їжу потрібно подавати до столу одразу після приготування. А от салати варто поміщати до холодильника не пізніше, ніж через дві години перебування в кімнатній температурі.

Готову страву можна розігрівати не більше двох разів. Все тому, що вона втратить смак і перетвориться на джерело розмноження бактерій.

Салати зберігати в холодильнику не можна надто довго. Зазначається, що термін придатності салатів з майонезом – до 24 годин, овочевих на олії – до 36 годин. Сметану, соус або майонез найкраще додавати до страви прямо перед подачею на стіл.

Перед купівлею продуктів, потрібно звернути увагу на їхній зовнішній вигляд та термін придатності.

Раніше ми називали 3 рецепти основних страв, які краще приготувати на Католицьке Різдво.

Також ми писали, як приготувати салат "Шуба" за класичним рецептом.

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